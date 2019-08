¿Cómo determinas si una decisión profesional que tomaste es buena o mala? Por lo general, solemos calificarlo de una u otro manera evaluando las recompensas obtenidas. Dinero, estatus, relaciones, posición, poder y nivel de influencia suelen ser los indicadores primordiales que tomamos como medida del éxito o falta de este. Sin embargo, estos marcadores externos pueden llevarnos a tomar malas decisiones de muchas formas.

Los profesionales solemos ponernos objetivos que no siempre son personales, escuchamos consejos de personas que no necesariamente están calificadas para hacerlo y nos ponen en caminos (carreras profesionales, trabajos, estudios) que no quisimos estar. Pero lo hacemos porque queremos ser aceptados, porque queremos la aprobación de los amigos o familiares, aun sintiendo que no nos satisface ni personal y profesionalmente.

Y luego de tomar esas decisiones, terminamos diciendo “debería”, “hubiera”, podría”, etc.

Por otro lado, si planteas tu carrera como un viaje lleno de aprendizajes y lecciones, en lugar de verlo como un destino final, nunca te arrepentirás de las decisiones que tomes, incluso te permitirá arriesgar por cosas más grandes.

Si siempre estás esperando que te ofrezcan algo a cambio para entonces decidir, quiere decir que no tienes el control de elegir tu camino. (Foto: Pixabay)

En ese sentido, el portal ‘Entrepreneur.com’ recomendó tres tips para tomar las decisiones sin pensar en que a futuro nos llegaremos a arrepentir.

1. PLANTEA UN MAPA PROFESIONAL, NO UNA TRAYECTORIA OBLIGADA

Si siempre estás esperando que te ofrezcan algo a cambio para entonces decidir, quiere decir que no tienes el control de decidir dónde vas a terminar. Para minimizar los riesgos de tomar decisiones de las que te arrepientas, empieza revisando el camino que has recorrido hasta ahora y pregúntate:

¿Cuáles han sido las experiencias que más has disfrutado y por qué las disfrutaste tanto?

¿De qué tipo de personas y relaciones has aprendido las lecciones más valiosas?

¿Qué ambiente te ofreció las mejores oportunidades y experiencias de aprendizaje? ¿Qué características de ese entorno te permitieron vivir eso?

Las respuestas que obtengas fortalecerán tu consciencia y claridad sobre lo que realmente quieres y te ayudarán a activar un filtro para detectar las oportunidades que realmente valgan la pena.

De otro lado, puedes crear tus propias oportunidades de tomar decisiones en lugar de que alguien más dicte la dirección en la que vas y el progreso que puedes hacer. Pero debes darte una oportunidad de pensar en caminos alternativos, no solo en caminos convencionales.

2. PLANEA EL CAMINO DE TU CARRERA EN REVERSA Y PON OBJETIVOS DESDE EL INICIO

En palabras de Marshall Goldsmith: “Lo que tienes aquí no te llevará hacia allá”. Esta frase tiene un sustento científico: Los investigadores Jooyoung Park, Lu Fang-Chi y William Hedgcock encontraron que la planificación en reversa no solo te lleva a sentirte más motivado, a tener mejores expectativas y menos presión del tiempo, sino que también genera un mejor desempeño que es relevante para tus objetivos.

La planificación en reversa no solo te lleva a sentirte más motivado, sino que también genera un mejor desempeño. (Foto: Shutterstock)

Entonces, es mejor empezar un plan teniendo el final en mente, trabaja hacia atrás y tendrás mejores oportunidades de experimentar trabajos exitosos. Cuando logras trazar tu mapa siguiendo este método, lo más probable es que no tomes decisiones de las que te arrepientas.

Además, esta técnica te permite mejorar las habilidades técnicas y personales que posees. Ampliar tus capacidades individuales aumentará tu familiaridad mental y emocional hacia convertirte en lo que realmente te propusiste ser.

3. NUNCA TOMES DECISIONES EN UN ESTADO EMOCIONAL DE DESEQUILIBRIO

Las investigaciones demuestran que utilizar la inteligencia emocional para restaurar nuestro balance y humor positivo reduce las posibilidades de tomar malas decisiones profesionales. Por lo tanto, debes asegurarte de no tomar una decisión importante en un estado mental negativo ni bajo la euforia.

Los estados mentales negativos van de la mano con las mentalidades limitadas, anulan tu capacidad de ver más allá de las malas decisiones que has tomado en el pasado y tienen una menor habilidad de generar ideas o acciones en reversa.

Tomar decisiones en un estado de euforia también es peligroso. La próxima vez que recibas una propuesta, con promesa económica de por media, y estás en un evento, piénsalo más de una vez.