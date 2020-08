La pandemia del coronavirus ha obligado a todo el mundo a mantenerse en sus hogares, trasladado el trabajo y la educación a los entornos virtuales para poder mantener a flote la economía de cada país. Además, herramientas como los webinar se han hecho más populares en ese nuevo sistema donde predomina el Internet.

En pocas palabras, un webinar es una conferencia virtual o seminario web que se da sobre un tema específico en una plataforma en la red de redes. Existen muchas formas de hacerlo, así como diferentes software que permiten alojar estas clases virtuales y agregar contenido innovador a la audiencia.

Sin embargo, para aquellas personas que no son tan afines a las nuevas tecnologías o que la cuarentena los ha obligado a investigar sobre este tipo de contenido para su público, empezar un webinar desde cero puede ser un poco difícil, en especial si antes no estaban acostumbrados a dar charlas en público.

Ya seas un autor, profesor, alumno o experto en algún tema, es seguro que en algún momento tendrás que hacer un webinar para un público, y es por este motivo que Wiley ha compartido algunos puntos a tomar en cuenta para crear un webinar lo mejor posible, enfocándose en algunos consejos de contenido que no incluyen el apartado técnico.

CONSEJOS PARA HACER UN WEBINAR EXITOSO

Un webinar es una conferencia online, seminario, clase o una reunión virtual que se puede realizar en diversas plataformas (Foto: Zoom)

1. Conoce a tu audiencia

No importa de que tema vas a hablar en tu webinar, si no conoces los intereses de tu audiencia o los temas que les apasiona no podrás elegir los mejores puntos de tu presentación para que presten atención. ¿Qué necesitan? ¿Qué esperan conseguir del webinar? ¿Qué buscan? ¿Qué puedes enseñarles que podrían resolver sus problemas? Todas estas preguntas podrán ayudarte para enfocarte en lo más importante del webinar: la audiencia.

2. Evita convertirte en una cabeza parlante

Uno de los mayores errores al hacer por primera vez un webinar es convertirse en un parlante de voz y no un expositor de un tema preparado. Es fácil caer en la falla de solo hablar y presentar diapositivas. Evita esto planeando un webinar lleno de actividades, descansos, oportunidades para preguntas, encuestas y otras herramientas que enriquezcan la experiencia del usuario a dar la conferencia.

3. Hacer una presentación visual

Si uno de los elementos más importantes de un webinar es el contenido hablado, otro elemento vital es lo que la audiencia está viendo. Una frase común que puede evitar es “la muerte por Power Point”, que consiste en que una clase o conferencia online se vuelve aburrida si solamente tiene fichas de texto al momento de presentar el contenido. Apoye lo que dice con imágenes, videos, experiencias interactivas y todo lo que pueda ayudar en explicar el tema sin abrumar a su audiencia.

4. Que el webinar sea por sobretodo útil

¿Cuánto de su tiempo gastaría en una actividad “inútil”? Lo más probable es que ninguno, por lo que debe crear un webinar todo lo contrario a eso. Su audiencia debe ver principalmente la utilidad de estar invirtiendo su tiempo o dinero en este seminario online, por lo que dejarlo claro es lo primordial. Sé generoso, no solamente guarde los secretos útiles para el final, sino repártelos en toda la conferencia para asegurar que en todo momento aprendan algo útil del webinar.

5. Cuenta historias y resume el contenido

No hay nada mejor para aprender un concepto o nuevo conocimiento a través de un ejemplo práctico o una historia. La experiencia se puede demostrar contándole a tu audiencia cómo se aplicaron los conocimientos que has expuesto en tu propia vida o en la vida de conocidos. Una buena historia de un caso de éxito a modo de resumen puede refrescar los nuevos conocimientos de la audiencia y ver su utilidad de manera inmediata.

