Basta con hacerle preguntas de manera convencional y lo entenderá, respondiendo a lo que se le cuestione o solicite. Desde redactar un guion hasta traducir textos o analizar datos. En países desarrollados como Estados Unidos -por ejemplo- se ha abierto el debate y ya que su uso está generando impactos en el mercado laboral.

Y es que un estudio de ResumeBuilder.com reveló que 49% de las firmas encuestadas ya usan el ChatGPT mientras que el 48% de las empresas que usan el ChatGPT dice que ha reemplazado a sus trabajadores y el 93% planea expandir su uso.

El 33% de los encuestados afirmó que el ChatGPT provocará despidos mientras que el 26% indicó que “probablemente” cause desvinculaciones.

Si bien el Perú está ha años luz de los países del primer mundo, ¿tendrá un impacto en la demanda laboral sistemas en base a IA como el ChatGPT?

¿Cuáles son los puestos ‘en peligro’ por el ChatGPT?

Elio Vignolo, senior manager en Tecnología de PageGroup, explicó a Gestión que todavía en países como Perú y otros de la región el uso del ChatGPT está a un nivel experimental, pero que poco a poco empezará a ser parte de las conversaciones de los directorios y comités, espacios en las que se toman decisiones de negocios.

Para lo que la herramienta hoy ofrece, ciertamente hay ciertos puestos que sí podrían verse afectados y hasta reemplazados. Básicamente los puestos administrativos, de soporte y elaboración de reportes que no sean complejos sino más administrativos.

Otras posiciones que podrían ser sustituidos por la herramienta de OpenIA -añadió- es de atención al cliente ; incluso los de mesa de ayuda , a nivel de tecnología.

“Herramientas como ChatGPT lo que va a generar es que el mercado laboral tenga una composición distinta y vaya evolucionando. Es probable que los roles, que son únicamente operativos, pasen a ser roles analíticos, más propositivos y de innovación. Esto va a requerir que las personas que buscan trabajo y las universidades inviertan más en adquirir estas competencias”, comentó.

¿Están en riesgos puestos más analíticos? Para el especialista de PageGroup no, debido a que este tipo de IA también tiene limitaciones. Por ejemplo en el negocio de headhunting, si existiera un bot o software que, lo que hace es encontrar los candidatos ideales para ciertos puestos, los va a hallar según los criterios que encuentre en Linkedin o en base de datos.

Sin embargo, lo que no podrá hacer -remarcó- es llamar a los candidatos seleccionados proactivamente y convencerlos de que tienen una mejor propuesta laboral, por más que no este buscando trabajo activamente. No obstante, sí consideró que sistemas como el ChatGPT va a aumentar la productividad de las empresas, por ejemplo, en las firmas de reclutamiento de personal hasta en 30% a 40% de horas/hombre invertido en los procesos de selección.

Jaime Farfán, especialista del Departamento de Tecnología de Tecsup, también opinó que algunas posiciones laborales podrían estar en riesgo por sistemas como el ChatGPT u otros desarrollados en base a inteligencia artificial (IA).

Como aquellas posiciones de automatización de procesos o manufacturas ya que podrían ser reemplazos por robots que hagan esas tareas. Como -por ejemplo- los operadores de maquinaría para sectores ligados a la minería, agricultura y construcción, que podrían ser sustituidos por robots o drones para que manejen estos equipos.

Lo mismo podría pasar con aquellas posiciones de atención al cliente o aquellas que trabajan con grandes volumenes de datos, ya que la IA los procesa de manera más rápida y eficiente.

“Es importante destacar que la IA no va a reemplazar a todos los trabajos. Lo que va a hacer es cambiar la naturaleza de algunos trabajos y va a generar más oportunidades en otros campos. Lo que nosotros tenemos que hacer es usar la IA como una herramienta que nos va ayudar a hacer más precisos en nuestros trabajos y liberarnos de la parte rutinaria”, afirmó.

Mientras que Jorge Cáceres, jefe académico de la División de Alta Tecnología de Cibertec, indicó que herramientas como el ChatGPT podrían reemplazar puestos de trabajo en el largo plazo y no en la actualidad, ya que aún no tiene el impacto y la capacidad que tiene el ser humano para discernir “con un juicio crítico ” .

“Aunque si se está viendo, incluso en Perú, el uso de chatbot que están realizando parte de las funciones de las personas, principalmente en primera línea, que es donde más se ha concentrado estas soluciones de IA en la que responden pedidos o consultas básicas”, apuntó.

Otro utilidad que trae la IA es el procesamiento de grandes volumenes de datos, en poco tiempo, lo que la convierte en una herramienta sumamente eficaz.

“ No debería verse a la IA como una competencia del ser humano, sino como un complemento . Actualmente lo que hacen los chatbot -por ejemplo- es sustituir tareas repetitivas que realiza una persona. Para este tipo de labores, los chatbot son muy buenos, pero cuando tiene que discernir, todavía no tienen esa inteligencia tan personalizada como lo tiene el ser humano, que implica más análisis”, argumentó.

