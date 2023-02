Beijing Deep Glint Technology Co. bajó hasta un 10,2% antes de cerrar sin variación el lunes después de que la compañía dijera que no tiene la capacidad para ofrecer productos vinculados a ChatGPT. Esto podría ser un anticipo de lo que está por venir, aunque firmas como Cambricon Technologies Corp. y TRS Information Technology Corp. hayan subido más del 5%, extendiendo sus avances recientes.

La cautela hacia las acciones relacionadas con la inteligencia artificial se intensifica después de que inversionistas se apresuraran a capitalizar lo que se etiqueta como un punto de desarrollo crucial para la industria de la tecnología.

Algunos observadores del mercado advierten que el bombo no está respaldado por fundamentos, y hacen comparaciones entre el repunte y la manía de la cadena de bloques que se calmó tras una serie de emocionantes avances.

“En la mayoría de los casos, no está claro de inmediato cuáles son los beneficios financieros”, dijo Vey-Sern Ling , director general de Union Bancaire Privée. “Aparte de las empresas con capacidades técnicas más sólidas, la mayoría de las demás probablemente solo están aprovechando la ola. Estos avances impulsados por un bombo nunca son sostenibles”.

Beijing Deep Glint no es la única empresa que contiene las expectativas relacionadas con ChatGPT. 360 Security Technology Inc. dijo el viernes que hay “gran incertidumbre” sobre la fecha de lanzamiento y la producción de dichos servicios, tres días después de que sus acciones registraran el mayor aumento diario desde noviembre de 2020.

CloudWalk, un desarrollador de tecnología de reconocimiento facial, aclaró que no generó ningún ingreso de los productos ChatGPT y que no participó en ninguna colaboración con OpenAI.

Los inversionistas de capital en China, especialmente los minoristas, suelen adherirse a la última moda incluso antes de que las empresas lancen productos comercializables. Aparte del frenesí de la cadena de bloques, los operadores también se llenaron de acciones vinculadas a sustitutos de la carne hace más de tres años a pesar de que el mercado apenas existía en China.

Incluso las advertencias de los reguladores no lograron apagar el entusiasmo que rodea a acciones de ChatGPT. Al menos tres empresas fueron consultadas por las bolsas de valores locales después de que sus acciones subieran más del 30% durante tres sesiones consecutivas la semana pasada. Un periódico chino advirtió a los inversionistas no unirse ciegamente al repunte especulativo.

Jefferies Financial Group Inc. dice que una gran cantidad de actores chinos se inclinarán por la tecnología relacionada con ChatGPT, pero es posible que el mercado no haya tenido en cuenta los posibles obstáculos, ya que “la precisión de la información es un gran desafío, el modelo de precios es incierto y el costo de aprendizaje es alto”, según una nota.