La información de Bumeran, compartida con Gestión, muestra que el salario requerido se ubicó en S/ 3,085, en promedio, en abril, ligeramente por debajo de marzo (S/ 3,091) y lejos del cierre del 2022. Cabe mencionar que el indicador toma en cuenta lo que quiere ganar un peruano y lo que ofrece la propuesta laboral.

“Se nota claramente un enfriamiento de la economía, no solamente nacional, sino en todos los países de Latinoamérica”, señala Freddy Kamt, director comercial de Jobint, empresa dueña de Bumeran.

Kamt detalla que “en Perú las empresas no están llegando a los niveles de crecimiento que se esperaban o proyectaban, ya sea por factores externos como la disminución de las compras de como EE.UU. o China hacia nuestro país; como factores internos al tener una disminución de la inversión del Estado además de los problemas climáticos que hay que enfrentar. A esto se le puede sumar que la demanda interna de los ciudadanos se ha visto enfriada y las tasas de los préstamos personales en el banco han subido”.

Todo ello hace -dice- que las empresas sean más cautas en sus gastos, y una de las partes más importantes de esto son las contrataciones o el aumento salarial, lo cual influye en los colaboradores quienes, ante el actual contexto, son cautelosos al momento de señalar su salario requerido.

Fuente: Bumeran, abril 2023

El Banco Central de Reserva (BCR) reveló en mayo que las empresas aún son pesimistas sobre la contratación de personal a tres meses (46.7 puntos). Sin embargo, de cara a doce meses, hay optimismo (54.4 puntos). Mencionar que por encima de 50 puntos es terreno positivo y por debajo es negativo.

Mayor oferta. De acuerdo con el último informe de Index del mercado laboral desarrollado por Bumeran, existen cinco áreas que son altamente demandadas por las empresas durante el último mes, razón por la cual presentan la mayor cantidad de avisos de trabajo en el portal. En primer lugar encontramos al área Comercial que presenta el 27.3% del total de ofertas que se ofrecen en Bumeran; seguido por el área de Producción, Abastecimiento y Logística con un 19.1%; en tercer lugar está Administración y Finanzas con un 16.1%; cuarto, Tecnología y Sistemas con 7.3%; y quinto, Recursos Humanos con un 6.2% del total.

Seniority: qué pasó con juniors, seniors y jefes

El salario requerido del segmento jefe / supervisor se ubicó S/ 5,159, su nivel más bajo desde noviembre del 2022.

Construcción es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido, S/ 8,000, en el segmento jefe/supervisor. Del otro lado, se encuentra el sector Hotelería, donde las pretensiones salariales se ubicaron en S/ 2,500.

“Al haber un tema de enfriamiento de la economía, lo que buscan las empresas es ser más eficientes en sus contrataciones, dentro de ello, la parte de directores, jefes o mandos medios para arriba son mucho más cautos para poder contratar. Incluso lo que tratan de hacer las compañías al respecto es unir áreas para poder tener una sola cabeza que gerencie o administre unidades de negocio que puedan estar relacionadas para tener eficiencias en la estructura organizacional”, explica Kamt.

Para los puestos junior, sobre todo buscados por los más jóvenes, el salario requerido se ubicó en S/ 1,807, por debajo de febrero (S/ 1,809) y marzo (S/ 1,834). Contrariamente a lo mencionado, para los puestos de trabajo senior / semisenior las pretensiones salariales subieron ligeramente (S/ 3,204).

En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Líder de Proyecto (Tecnología y Sistemas) registran la mayor pretensión salarial con S/ 7,000. En el segmento junior, el puesto de Seguridad Industrial es el que registra la pretensión salarial más alta.

Fuente: Bumeran, abril 2023

¿Hay espacio para negociar?

Un factor para determinar cómo se mueve el entorno de las pretensiones salariales, es saber si hay espacio para negociar entre el postulante y la empresa que busca contratar.

Kamt explica que de todas maneras en puestos que son claves siempre habrá un espacio para poder negociar, “pero obviamente ante esta coyuntura ese espacio será cada vez será más corto”.

“Sí es entendible que por el momento sean cautos en la negociación de sus salarios, al menos este año, no por el punto de vista de si lo merezcan o no, ya que un buen colaborador siempre va a merecer más salarios, mejores condiciones y demás, sino por un tema coyuntural que no está ayudando al crecimiento de las empresas para sostener la estructura que permite subir salarios y otros”, remarca.

¿Hubo alguna recuperación en mayo?

El director comercial de Jobint comenta que se espera un tiempo de enfriamiento en el segundo trimestre y “veremos si en el tercer trimestre lograremos recuperarnos, pero vamos a tener un panorama muy cauto para este año”.

“Puntualmente para mayo, en el segundo trimestre se va a sentir mucho el recorte que están generando las empresas para poder llegar a los niveles de rentabilidad que están buscando, entonces, dependiendo de cómo vaya el cumplimiento de su ‘business plan’ a nivel de ingresos, podremos ver cómo se van a comportar en el tercer trimestre, y con esto ver si habrá contrataciones y demás”, dice.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.