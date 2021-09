Bank of America Corp. está generando suficiente capital y puede pagar para retener a los empleados que la competencia podría tener en la mira en la batalla por talentos que se libra actualmente en Wall Street, dijo el director ejecutivo, Brian Moynihan.

“Se debe ganar la guerra por los talentos, y nosotros la ganamos”, dijo Moynihan el miércoles en la 26ª Conferencia Anual de Directores Generales de Finanzas de su empresa.

La tasa de deserción de Bank of America está al nivel de la del 2019, la más baja en una década, dijo. “Tenemos mucho capital, por lo que depende de los compañeros de equipo y de continuar trabajando duro”.

Las firmas financieras han estado aumentando los salarios de los banqueros junior y asociados después de que estalló una intensa batalla por el talento durante la pandemia de COVID-19. A medida que las negociaciones han aumentado a niveles récord durante la pandemia, el trabajo se ha acumulado, lo que pesa sobre el personal, muchos de los cuales están atrapados en casa.

Bank of America fue el primero en aumentar los salarios de los analistas junior en la lucha continua por el talento. En agosto, la empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, aumentó el salario base nuevamente, elevándolo a US$ 100,000 desde US$ 95,000 para los analistas de primer año en sus divisiones globales de banca corporativa y de inversión, mercados e investigación.

Esta fue la primera aparición pública de Moynihan desde que el banco anunció sus cambios de liderazgo más significativos en más de una década. La compañía va a contratar a un nuevo director financiero y a ascender a cinco ejecutivos a su equipo de alta dirección.

“Es un gran equipo que ha trabajado junto en esta empresa durante años”, dijo Moynihan en la conferencia del miércoles. El equipo liderará durante “una década o más aún”, dijo.

La reorganización allana el camino para una nueva generación de líderes bajo Moynihan, quien ha expresado interés en permanecer en su cargo durante la década.

Los nuevos líderes son más jóvenes, talentosos, diversos y tienen una profunda experiencia en la industria, dijo Moynihan.