Gestión.pe pudo conocer cuáles son los estudios más solicitados en el exterior, los países preferidos por los becarios, así como algunas recomendaciones para postular.

El Coordinador de Cooperación Internacional en el Pronabec, Jorge Reyes Bravo, señaló que en el caso de la Beca Generación del Bicentenario es integral para realizar estudios de postgrado en alguna de las mejores universidades del mundo, Pronabec cuenta con convenios para 400 casas de estudios.

“Al ser integral cubre todos los costos, pasajes internacionales desde su lugar de origen del becario hasta el país del destino, del mismo modo todos los costos académicos, vivienda, transporte local y alimentación, seguro médico de acuerdo con el costo de vida de la ciudad a la que vaya a estudiar”, anotó.

Reyes Bravo señaló que una vez que el estudiante termina el postgrado debe regresar al Perú para cumplir con su compromiso de producción Perú, es decir trabajar en determinado periodo de tiempo en el País, que usualmente es el mismo tiempo por el que fue a realizar sus estudios en el extranjero.

Indicó que usualmente las maestrías se dan por 2 años en país como Estados Unidos, España o países de Latinoamérica, pero también hay de un año como por ejemplo en el Reino Unido.

“Lo único que le pedimos es que trabajen en el Perú. No le pedimos que tenga una retribución económica ni laboral al programa ni al estado, simplemente que trabaje un determinado periodo de tiempo en el País, entendiéndose que aplique los conocimientos adquiridos en el extranjero. Luego de haber cumplido con su compromiso de servicio al país, los becarios pueden retornar al extranjero”, expresó.

Los países preferidos para estudiar

Al ser consultado sobre la inversión de una maestría en el extranjero es muy variable, puede haber de US$ 50,000 US$ 100,000. “Hay algunas actividades que son bastante económicas, pueden costar US$ 5,000 y US$ 10,000. Sobre todo las universidades públicas, que son la gran mayoría de instituciones donde realización sus estudios los becarios”, anotó.

El país que encabeza el listado como el preferido para realizar sus estudios de postgrado es España, al respecto Reyes Bravo dijo que es usualmente por el idioma, además porque es de más fácil acceso a las cartas de aceptación.

En los últimos años hemos establecido en nuestras bases del concurso que se pueda apuntar a universidades, donde se realiza mayor instigación. “Esto va a permitir que el postulante tenga un puntaje adicional en su expediente de postulación a la beca”, agregó.

Indicó que estas características suelen tener casas de estudio de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Australia.

Los postgrados más buscados

El Coordinador de Cooperación Internacional en el Pronabec, Jorge Reyes Bravo señaló que cada postulante elige el programa al que desea postular, no es que Pronabec ofrezca un listado de programas a aplicar.

Indicó que anualmente ofrecen 150 becas, 120 para maestrías y 30 para doctorados. “En la última convocatoria hemos tenido por ejemplo 539 postulantes a maestrías, finalmente se otorgaron 126 porque el número de postulantes para doctorados no alcanzaron los 30. “Esas 6 becas que sobraban de doctorado se redistribuyeron y pasaron para maestrías (…) La proporción es usualmente de un poco más de tres a uno sobre el número de postulantes”, anotó.

El Coordinador de Cooperación Internacional en el Pronabec explicó que usualmente, las convocatorias para postular a las becas se lanza alrededor del mes de mayo. Se hace de manera electrónica lo que permite hacerlo desde cualquier parte del país. Los resultados salen hacia el mes de agosto.

Edades de los postulantes

A tomar en cuenta

- Desde que funciona Pronabec se han otorgado más de 2,300 becas.

- Pronabec recomienda que los postulantes busquen con anticipación la carta de aceptación de la universidad a la que desea asistir, pues cada casa de estudios cuenta con sus propios procesos de admisión, pues algunas pueden otorgarlas en semanas mientras que en otras el proceso puede durar un año, esto último suele pasar con las universidades europeas.

- Las postulaciones son electrónicas y todos es gratuito.

