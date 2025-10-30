El sector de la animación digital muestra un crecimiento sostenido en el Perú, impulsado por la alta demanda de contenidos para plataformas de streaming, videojuegos, publicidad y educación digital.

Según especialistas académicos, se espera que este año la industria crezca en un 10% a nivel local, especialmente para los profesionales que combinan creatividad, dominio técnico y visión de gestión, resaltó Toulouse Lautrec.

Según un informe de Data Bridge, el mercado global está proyectado a superar los US$ 900,000 millones el 2034. Es importante mencionar que estudios de animación y freelancers en Latinoamérica están ganando espacios como proveedores de servicios para el extranjero, especialmente en 2D, motion y videojuegos.

Las tarifas de pago para animadores suelen ser atractivas, desde US$ 20–US$ 50 por hora para principiantes hasta US$ 50–US$ 200 para perfiles con trayectoria o especialización , subrayó Toulouse Lautrec.

En cuanto a la remuneración en el país, los rangos varían según la experiencia y el tipo de especialización. Según Renzo Guido, coordinador académico de carreras digitales de Toulouse Lautrec, analizando el mercado laboral un animador junior puede comenzar con un sueldo de entre S/ 1,000 y S/ 1,500, mientras que los perfiles intermedios alcanzan los S/ 3,000; y los profesionales senior o líderes de proyecto pueden llegar a ganar hasta S/ 7,000 mensuales, en empresas grandes o proyectos internacionales .

Comenta además que los profesionales en esta industria pueden desempeñarse en diversas áreas: estudios de animación, productoras audiovisuales, agencias de publicidad, startups tecnológicas o proyectos de autor de videojuegos, realidad aumentada, educación digital y branding animado .

Asimismo, los puestos más solicitados son los de animador 2D o 3D, ilustrador o concept artist, modelador 3D o rigger, diseñador de motion graphics, compositor de efectos visuales (VFX), director o productor de animación , entre otros.