La Navidad es la época del año favorita de muchos. Así, quizá quieras disfrutar de algunas producciones que trasladen ese ambiente de celebración a tu hogar. Por ello, en esta nota, reunimos las 10 mejores películas animadas que debes ver en Navidad y, afortunadamente, la mayoría de los títulos de la lista están disponibles en los principales servicios de streaming.

Vale precisar que no solo recomendamos estos proyectos cinematográficos por su temática navideña, sino también por la pericia de sus creadores al utilizar avanzadas técnicas de la animación, tales como la captura de movimiento, el 3D y la animación tradicional.

De esta forma, nos encontramos con producciones de reconocidos estudios de Hollywood que, incluso, fueron galardonadas en la temporada de premios. Ahora sí... ¡vamos con el listado!

10 PELÍCULAS DE ANIMACIÓN PARA CELEBRAR LA NAVIDAD

10. “The Grinch” (2018)

La lista arranca con “El Grinch”, la adaptación animada del cuento homónimo de Dr. Seuss y cuya historia se hizo famosa con el live-action protagonizado por Jim Carrey. Esta vez, el mayor “hater” de la Navidad tiene la voz original de Benedict Cumberbatch.

¿De qué trata? Se centra en un cínico cascarrabias que se propone robar la Navidad... hasta que el desbordante espíritu navideño de una niña le hace cambiar de opinión. Divertida, enternecedora y visualmente impactante, se trata de una historia universal sobre el indómito poder del optimismo.

¿Cómo ver la película? “The Grinch” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica), iTunes y Google Play.

9. “The Polar Express” (2004)

Robert Zemeckis dirige “El expreso polar”, famosa película que hace uso de la técnica de la captura de movimiento (“motion capture”), con la que podemos apreciar el talento de estrellas como Tom Hanks.

¿De qué trata? Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad, quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Papá Noel, en el Polo Norte. Durante este viaje, se embarca en una experiencia de autodescubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

¿Cómo ver la película? “The Polar Express” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica), Max (Estados Unidos) y iTunes.

8. “Santa’s Apprentice” (2010)

“El aprendiz de Papá Noel” es una entretenida cinta francesa que se desarrolla a lo largo de 80 minutos. Está dirigida por Luc Vinciguerra y lleva la marca de Cartoon Saloon, emblemática productora de animación tradicional.

¿De qué trata? Papá Noel no quiere jubilarse, pero las reglas son las reglas y debe formar a alguien que le sustituya. El afortunado ganador, que será elegido entre millones de niños, debe llamarse Nicolás, ser huérfano y tener un corazón puro.

¿Cómo ver la película? “Santa’s Apprentice” está disponible en Starz (Estados Unidos), iTunes y Amazon.

7. “Merry Little Batman” (2023)

El mundo de los superhéroes tampoco se escapa de la magia de la Navidad, por lo que “Un pequeño Batman navideño” nos muestra cómo se viven estas fiestas en la popular Ciudad Gótica.

¿De qué trata? Damian Wayne quiere ser un superhéroe como su padre, Bruce Wayne, más conocido como Batman. Cuando la Liga de la Justicia reclama a Batman para salvar al mundo, Damian, quien se ha quedado sólo en Gotham, descubre el plan malvado del Joker, Bane, Hiedra Venenosa y más villanos para robar la Navidad.

¿Cómo ver la película? “Merry Little Batman” está disponible en Amazon Prime Video.

6. “Disney’s A Christmas Carol” (2009)

Si hay una historia clásica de esta celebración, esa es “Cuento de Navidad” de Charles Dickens y, entre todas sus adaptaciones, escogimos “Los fantasmas de Scrooge”. Este largometraje también emplea la técnica de la captura de movimiento (“motion capture”) y tiene en su elenco a los famosos Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth y Robin Wright.

¿De qué trata? Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero, cuando el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor.

¿Cómo ver la película? “Disney’s A Christmas Carol” está disponible en Disney Plus.

5. “Rise of the Guardians” (2012)

“El origen de los guardianes” es una entretenida cinta, en la que Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y otros personajes legendarios nos traen un fantástico crossover apto para toda la familia.

¿De qué trata? Cuando un espíritu maligno, conocido como Sombra, decide inundar de miedo los corazones de los niños, los Guardianes inmortales unen sus fuerzas para proteger los deseos, las creencias y la imaginación de los pequeños.

¿Cómo ver la película? “Rise of the Guardians” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica), Paramount Plus (Estados Unidos) y iTunes.

4. “Arthur Christmas” (2011)

“Operación regalo” es una producción de Sony Pictures Animation que nos traslada al hogar del querido Papá Noel. Si la disfrutas en su idioma original, puedes escuchar las voces de artistas de la talla de James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy, Imelda Staunton, Laura Linney y Eva Longoria.

¿De qué trata? Santa Claus cree que su reinado está llegando a su fin y que se acerca ya la hora de jubilarse. Confía en que su hijo Steven, que es muy eficiente y responsable, aunque no muy alegre, esté preparado para tomar el relevo inmediatamente. Sin embargo, esa Navidad surge un problema: uno de los 600 millones de niños a los que había que visitar se queda sin su regalo.

¿Cómo ver la película? En Latinoamérica, “Arthur Christmas” está disponible en Netflix y HBO Max; en Estados Unidos, a través de Amazon Prime Video y Max.

3. “Tokyo Godfathers” (2003)

El emblemático Satoshi Kon, fallecido maestro de la animación japonesa, trasladó el espíritu de la Navidad a “Héroes al rescate”, película codirigida con Shôgo Furuya. Esta es una obra imprescindible de su corta biografía... aunque -a diferencia de los otros títulos de la lista- te advertimos que debes alejar a los niños de la pantalla, pues solo es apta para adultos.

¿De qué trata? Es Navidad y la nieve cubre la ciudad de Tokio con su blanco manto. En algún lugar de Shinjuku encontramos a tres vagabundos: Gin, Hana y Miyuki. Una noche, oyen unos gritos que salen de entre un montón basura y encuentran a un angelical bebé. Gin insiste en llevarlo a la policía y que ellos se encarguen de él. Sin embargo, Hana, que siempre ha tenido la ilusión de tener un bebé, no quiere dejárselo a nadie y que sean ellos mismos los que busquen a los padres.

¿Cómo ver la película? “Tokyo Godfathers” está disponible en HBO Max (Latinoamérica), iTunes y Amazon.

2. “Klaus” (2019)

En el segundo lugar, nos encontramos con “La leyenda de Klaus”, película del español Sergio Pablos considerada por los expertos como la favorita a ganar en los premios Óscar, tras triunfar en los BAFTA (galardones del cine británico) y llevarse 7 premios Annie (otorgados por la International Animated Film Association). Lamentablemente, la cinta perdió la estatuilla frente a Pixar y “Toy Story 4″, en lo que muchos aún recordamos como una de las derrotas más injustas de la categoría Mejor Película de Animación.

¿De qué trata? Cuando Jesper se distingue como el peor estudiante de la Academia Postal, es enviado a Smeerensburg, un pequeño pueblo situado en una isla helada cercana al Círculo Polar Ártico, donde los gruñones habitantes apenas intercambian palabras… y mucho menos cartas. Jesper está a punto de rendirse y abandonar sus deberes como cartero cuando conoce a la profesora local, Alva, y a Klaus, un misterioso carpintero que vive solo en una cabaña llena de juguetes hechos a mano.

¿Cómo ver la película? “Klaus” está disponible en Netflix.

1. “The Nightmare Before Christmas” (1993)

La lista es liderada por “El extraño mundo de Jack”, película que combina a la perfección el espíritu navideño con el de Noche de Brujas. La cinta se basa en una historia original de Tim Burton, pero -a pesar de lo que muchos imaginan- realmente está dirigida por Henry Selick.

¿De qué trata? Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

¿Cómo ver la película? “The Nightmare Before Christmas” está disponible en Disney Plus.