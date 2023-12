Tras el reciente estreno de “Wonka” con Timothée Chalamet, la mirada se dirige hacia esta nueva interpretación del icónico cuento de Roald Dahl. No obstante, es imperativo recordar la versión que dejó una marca indeleble en 2005, bajo la dirección de Tim Burton y la destacada actuación de Johnny Depp.

“Charlie and the Chocolate Factory” se presentó como la segunda adaptación cinematográfica del amado cuento, y Burton no escatimó en incorporar a sus colaboradores frecuentes, como Johnny Depp y el compositor Danny Elfman.

Pero, ¿sabías que Dahl estuvo a punto de enterrar el proyecto? Descontento con la versión de 1971, se negó a conceder los derechos para la secuela, “Charlie y el gran ascensor de cristal”.

La historia tomó un giro cuando, después de años de negociaciones, los herederos de Dahl cedieron los derechos a Warner Bros. y Brillstein Entertainment Partners en 1998. Aunque la viuda de Dahl, Felicity, y su hija, Lucy, mantenían el control artístico del proyecto, la película de 2005 se convirtió en un rotundo éxito tanto de crítica como de taquilla, recaudando impresionantes 475 millones de dólares en todo el mundo.

Charlie Bucket y su abuelo Joe también eran protagonistas de "Charlie y la fábrica de chocolate" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY”?

¡Prepárate para sumergirte en un mundo de dulces y maravillas! “Charlie and the Chocolate Factory” nos lleva en un viaje delicioso junto al joven Charlie Bucket y su abuelo Joe.

Imagina una fábrica de dulces tan mágica como extravagante, creada por el excéntrico Willy Wonka. Este genio chocolatero invita a un selecto grupo de ganadores a un recorrido por su reino azucarado, con la inestimable ayuda de sus traviesos trabajadores, los Oompa Loompa.

Pero, ten cuidado, porque detrás de cada caramelo hay secretos y lecciones que solo revelará después de que los niños del grupo muestren su verdadera esencia.

MIRA EL TRÁILER DE “CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY”

¿CÓMO VER “CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY”?

Están de suerte, porque “Charlie and the Chocolate Factory” está disponible no solo en una, sino dos plataformas de streaming diferentes: HBO Max y Prime Video.

Por ello, si tienes una suscripción en cualquiera de estos dos gigantes, podrás disfrutar de la icónica versión de Willy Wonka interpretada por Johnny Depp.