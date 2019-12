El inglés se ha convertido en el idioma universal, al ser el más hablado en el mundo. Por esta razón, son muchas las personas que desde muy pequeños deciden estudiar inglés como segundo idioma, pues poseer un buen conocimiento y entendimiento de este te traerá ventajas tanto a nivel personal como profesional.

Los dos dialectos de inglés más conocidos son el americano y el británico, este último denominado también “Oxford English” por ser el inglés que se enseña en la Universidad de Oxford. Estas dos variaciones de inglés se expanden de forma creciente, pues son los que se enseñan como lengua extranjera en casi todo el mundo y están apoyados en la difusión que le brindan los medios de comunicación angloparlantes.

Si bien en el pasado solo podías estudiar en los institutos o academias de idiomas, desde hace unos años, con la llegada de Internet, puedes aprender inglés desde cualquier parte del mundo. Aprender inglés online, de hecho, cada vez más se ha convertido en el método más rápido de hacerlo.

Pero, así como te brinda facilidad, también presenta algunas desventajas. A continuación, te mencionamos solo alguna de ellas.

VENTAJA DE ESTUDIAR INGLÉS ONLINE

HORARIO FLEXIBLE

En los cursos de inglés online tienes la posibilidad de elegir un horario flexible. Puedes armar el horario de acuerdo a la disponibilidad que tengas. Así no podrás tener excusas para perder clases, ni faltar por cualquier motivo.

NO HAY UN ESPACIO FÍSICO

Este método de aprender inglés tiene la ventaja de poder realizarlo desde cualquier lugar y cuando quieras o puedas, lo único imprescindible es tener acceso a Internet.

MUCHO CONTENIDO DISPONIBLE

Los cursos online te brindan una buena cantidad de información, participación en foros, webinars, ebooks y mucho más donde podrás practicar todo lo que has aprendido en las clases.

MENOR COSTO

En los cursos de inglés online, puedes elegir el material que necesites o creas más conveniente, según tu etapa de aprendizaje y tu economía. Se reducen los costos a comparación de un curso presencial.

NO HAY PRESIÓN NI TIEMPO LIMITADO

Cuando aprendemos algo nuevo, cada persona tiene su propio ritmo. Los cursos online te permiten repetir o adelantar de niveles según vayas avanzando, sin presión alguna.

DESVENTAJAS DE ESTUDIAR INGLÉS ONLINE

NO TIENES COMPAÑÍA

Al ser in aprendizaje de forma virtual, no compartes con otras personas físicamente. La desventaja es que si no tienes contacto con ninguna persona no tendrás un feedback de tu proceso de aprendizaje. En los cursos online no puedes tener conversaciones en persona para practicar constantemente el idioma y compartir tus conocimientos con los demás.

SOBRECARGA DE INFORMACIÓN

Internet está lleno de contenido e información, si bien es algo muy bueno, puede hacerte sentir sobrecargado de información y no estar 100% seguro de donde proviene. Para elegir un curso de inglés online debes tomar en cuenta todos estos aspectos, y asegurarte que el sitio sea confiable.

ALTA PROBABILIDAD DE ABANDONAR EL CURSO

Muchas personas comienzan un curso y por falta de tiempo u organización terminan abandonando. A veces sentir el compromiso de asistir a una clase presencial y recordar que el profesor está esperando ayuda a mantenerte más tiempo en el curso.

TE ALEJA DE LA SOCIEDAD

La cantidad de tecnología que nos rodea ha empezado a consumirnos, vivimos pegados a una pantalla de nuestro dispositivo tecnológico. Esto hace que poco a poco nos alejemos más de la sociedad que nos rodea y dejemos de realizar actividades con otras personas.

DEPENDES DE UNA BUENA CONEXIÓN A INTERNET

Si por algún motivo tu Internet no funciona bien no vas a poder tener acceso a las clases y por lo tanto perderás el día, por lo que es fundamental tener una buena conexión y velocidad de Internet, para que las clases puedas verlas correctamente, sin interrupciones y que no se escuchen entrecortadas.