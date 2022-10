El próximo 29 de noviembre entrará en vigor la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) firmado por Malasia, país que terminó sus procedimientos internos para firmar el documento con Perú.

“La ratificación del CPTPP por parte de Malasia es muy importante para el Perú, es equivalente a lograr un nuevo TLC, ya que no tenemos un acuerdo previo con dicho país. Nuestras exportaciones van a poder ingresar a dicho país sin aranceles de manera inmediata”, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

En concreto, se estima que el 90% de productos peruanos podrán ingresar a Malasia sin aranceles de manera inmediata.

LEA TAMBIÉN: Se vuelve más difícil justificar préstamos ante Sunat para que no se paguen más impuestos

Una de las principales fortalezas que posee el Perú es su amplia integración al mundo, gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito a lo largo de los años, lo que ha permitido generar puestos de trabajo y crecimiento económico en todas sus regiones.

Hasta el 2021, las exportaciones peruanas a Malasia alcanzaron los US$ 100 millones, mientras que las exportaciones no tradicionales ascendió a US$ 25 millones aproximadamente. Con la puesta en marcha del CPTPP estas cifras se incrementaría, ha estimado Mincetur.

Datos