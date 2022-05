Han pasado poco más de dos meses desde que el Consejo Regional de Arequipa -en su sesión del 25 de febrero- aprobará la firma de la adenda 13 del proyecto de irrigación Majes Siguas II, paso necesario para el destrabe de la obra paralizada desde diciembre de 2017, pero hasta la fecha no se ha suscrito la adenda entre el concesionario Angostura Siguas y el concedente, que es el Gobierno Regional de Arequipa, representado por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Inicialmente se tenía previsto la suscripción de la misma a los 15 días de aprobada la adenda 13 -según adelantó a Gestión a inicios de marzo el gerente de Autodema, Arturo Arroyo- pero luego se alegó desde esta entidad estatal que el retraso se debía a que el concesionario no respondía al borrador de acta de acuerdo de desistimiento de caducidad presentado por ellos.

“El concesionario quedó en que lo iba a revisar y nos iba a dar una respuesta, pero se está demorando demasiado. Por lo que nosotros vamos a tener que decidir la fecha (para la firma de la adenda) e invitarlos para que vengan a firmar”, especificó Arroyo a este diario el 19 de marzo.

Como se recuerda el 10 de enero el concesionario -que forma parte del Grupo Cobra de España- envió una misiva tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como al Gobierno Regional de Arequipa para iniciar el proceso de resolución del contrato del proyecto de irrigación Majes Siguas II. Posteriormente -específicamente el 26 de enero- presentó una solicitud de trato directo ante el Sicresi del MEF.

Este paso implica el inicio de un proceso arbitral. El plazo máximo de trato directo es de 6 meses, es decir, si hasta el 26 de julio no se suscribe la adenda 13 se activará/procederá al arbitraje ante el CIADI y -por ende- la resolución del contrato.

Fuentes cercanas a la operación -en stand by hace cinco años- sostienen que el concedente (Autodema) no ha remitido al concesionario (Angostura Siguas) ningún borrador de acta de desistimiento de caducidad. Por el contrario, lo que Autodema planteó a la empresa es que presente un desistimiento del trato directo hecho que ha sido descartado tomando en cuenta que no hay la seguridad -pese a que se aprobó la firma de la adenda 13 por el Gore Arequipa- de que esta se concrete.

Al respecto, Arturo Arroyo indicó a este diario el último martes -a diferencia de lo que mencionó en marzo- que están avanzando con los documentos “como es el borrador del acta de desistimiento que seguramente lo han revisado”. Al ser consultado, respecto a que el concesionario aún no ha recibido el citado borrador indicó que “no se están realizando comunicaciones formales” ya que se encuentran en una etapa de trato directo, dado que aún no se firma la adenda.

“Según la posición del concesionario estamos en trato directo. Hasta que no se suscriba la adenda estamos en etapa de trato directo. Formalmente no hay nada”, añadió. Reiteró que no están realizando comunicaciones formales, sino que están en “plenas conversaciones” hasta la firma.

-Quinto desembolso-

Arroyo explicó que -para evitar más retrasos- no se ha impulsado la firma de la adenda 13 ya que se busca -ahora- que la firma de este documento calce con el quinto desembolso de cerca de US$ 55 millones que tiene que hacer Autodema al concesionario a los 15 días que este realice el aumento de la garantía de fiel cumplimento.

Como se recuerda, la CAF se comprometió -antes de la paralización de Majes- a entregar US$ 230 millones para el financiamiento del proyecto. Sin embargo, ante su paralización este préstamo se desactivó, por lo que -dice Arroyo- se iniciaron las tratativas a fines de abril para activarlo, poder contar con el monto y evitar cualquier tipo de controversias por incumplimiento.

“A la firma de la adenda 13, el concesionario tiene que hacer un incremento de la garantía de fiel cumplimiento de alrededor de US$ 55 millones y nosotros tenemos la obligación -a los 15 días de este aumento- de efectuar el quinto desembolso (al concesionario) por cerca de US$ 48 millones. No estamos apurando el tema (firma de la adenda) porque si lo firmamos ahora y ellos hacen el incremento, nosotros no tendríamos aprobado el quinto desembolso con lo cual caeríamos en incumplimiento”, aclaró.

¿Cómo avanza las tratativas ante la CAF? Desde Autodema se indicó que el directorio de la CAF ya aprobó el desembolso (la semana pasada) y que toma aproximadamente 30 días en concretarse, por lo que se estima/proyecta firmar la adenda 13 en quincena de mayo para calzar con los 15 días que tienen como plazo con fines de mayo, fecha en la que tendrán el monto para realizar el pago correspondiente al concesionario Angostura Siguas que debe desde el 2017 .

-Inicio de obras, pagos y acuerdos pendientes-

¿Se destrabará el proyecto tras la firma de la adenda? el plazo estimado para el inicio de obras es hacia los meses de agosto/ setiembre dado que tras firmarse la adenda y luego de realizarse el quinto desembolso, el concesionario se abocará -según relatan funcionarios cercanos a la operación- a condicionar los caminos/accesos y todo lo que estuvo paralizado por cinco años.

El plazo para la construcción (que incluye la represa Angostura, dos túneles de derivación, canales de irrigación, instalación hidroeléctrica, caminos, entre otros) es de cuatro años, según la adenda 13.

Asi, tras su firma, el concedente (Autodema) tiene una serie de compromisos por cumplir con diversos plazos, entre las que encuentran: la aprobación del expediente técnico 2, la aportación de los terrenos necesarios para el proyecto, entre otros.

Por ejemplo, respecto a los terrenos pendientes -un punto álgido- la adenda señala que el concedente (Autodema) entregará los terrenos correspondientes a la parte restantes de la primera fase y de las obras de la segunda fase dentro de los seis meses contados desde la suscripción de la adenda. Sobre este punto, desde Autodema se sostiene que se cuentan con la totalidad de terrenos disponibles.

Sin embargo, el concesionario -refieren funcionarios consultados por Gestión- no cuenta o no se les ha trasladado/compartido documentación que certifique que, efectivamente, se han liberado los predios. Una situación semejante pasa con la garantía soberana que se aprobó en octubre de 2020 en el parlamento de US$ 104 millones para el cambio tecnológico de la segunda etapa, ya que del concedente todavía no lo tiene.

Autodema tampoco ha hecho llegar al concesionario la adenda que se incluirá al contrato de fideicomiso para la creación de una cuenta especial para efectuar al pago de la Remuneración por Inversión Adicional (RIA).

-Nota-

En el proyecto de irrigación Majes Siguas II, el concesionario ha ejecutado una inversión de más de US$ 160 millones y ha recibido financieramente de la fase 1 US$ 114 millones. La diferencia es lo que se reclama de la fase 2.

