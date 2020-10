El futuro del proyecto de irrigación Majes Siguas II se definirá en la segunda semana de noviembre -a más tardar- tras la decisión de la concesionaría Cobra de invocar la caducidad del contrato de concesión, suscrito hace 17 años, alegando el incumplimiento de los hitos establecidos en el acta de suspensión la que tiene como fecha límite el próximo 30 de octubre. Es decir, la empresa precisa que si hasta esa fecha (30 de octubre) no se llegan acuerdos, se pedirá la caducidad del contrato.

A esta fecha -cabe precisar- se añade 15 días adicionales para intentar revertir la situación de no llegar a acuerdos en 30 días .

“Desde Autodema -en respuesta a la carta remitida por la concesionaria- estamos emitiendo otra misiva para sostener una reunión con la empresa a fin de ponernos de acuerdo ya que la decisión final se tomará en concordancia entre las partes y no por presión”, precisó a Gestión.pe Napoleón Ocsa gerente del organismo que depende del Gobierno Regional de Arequipa y que es responsable de gestionar el proyecto especial Majes Siguas.

En ese sentido, agregó que la idea de esta reunión es ‘aclarar’ los incumplimientos que se habrían incurrido.

¿Qué hitos no se han cumplido? Básicamente el tramite correspondiente para la aprobación de la Adenda 13 -presentada hace dos años- que demandaría el otorgamiento de una garantía soberana.

“Alega (la concesionaria) que la Adenda 13 (que implica un cambio tecnológico) ya debió tramitarse en las instancias correspondientes. Primero en ProInversión que debió estar hasta el 24 de agosto para pasar -hasta el 19 de setiembre- al Ministerio de Economía y Finanzas. En octubre debió estar en Contraloría y por último al Consejo Regional", manifestó.

"Lastimosamente estos hitos no se han cumplido debido a que la Adenda 13 no está consensuada por la garantía soberana ya que no la tenemos, por lo que estamos esperando tramitarla a través del Congreso ”, agregó el funcionario.

Como se recuerda la Adenda 13 plantea un cambio tecnológico valorizado en US$ 104 millones. Así para reactivar el proyecto -parado desde el 2017- la concesionaria demanda una garantía soberana.

Paralelo a ello, otra alternativa para el destrabe de Majes Siguas II era que su titularidad pase a manos del Ministerio de Agricultura y Riesgo (Minagri). Similar a la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic III en La Libertad.

No obstante, hasta ahora esta intención del Ejecutivo está en punto muerto debido a que el convenio para su traspaso fue rechazado por el Consejo Regional y no hay vista hasta el momento de que este panorama cambie.

“ Esa era una posibilidad (para destrabar Majes Siguas) si su titularidad pasaba al Minagri, pero eso quedo descartado . Por lo tanto, nosotros desde Autodema vamos ir por el plan B que es lograr el otorgamiento de la garantía soberana a través del Parlamento. Si tenemos aprobado el PL para la garantía soberana antes del 30 de octubre creo que se podría prorrogar la fecha para la caducidad del contrato".

-Plan B: El Congreso y la garantía soberana-

El último 4 de setiembre la congresista no agrupada Rosario Paredes presentó el proyecto de ley 6133 para modificar el artículo 5 del decreto de urgencia de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020 para que se autorice al Gobierno Nacional a otorgar o contratar garantías para respaldar las obligaciones derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada mediante APP.

Con lo cual -de darse luz verde en el Pleno- se podría incluir los US$ 104 millones como garantía para la suscripción de la Adenda 13 con lo cual el costo total del proyecto llegaría a US$ 654 millones.

¿En qué estado se encuentra el PL? Humberto Acuña, presidente de la Comisión de Presupuesto, adelantó a Gestión.pe que entre mañana y el martes de la siguiente semana se estará aprobando el predictamen del proyecto de ley a fin de que pueda ser debatido y aprobado ‘cuánto antes’ por el Pleno. La meta es que se apruebe este mes .

“Hay un proyecto de ley (para destrabar Majes) de la congresista Paredes que ya la expuso el último martes e incluso invitamos a la ministra de Economía y al de Agricultura para que la escuche y recoger la opinión de ambos, pero mandaron una carta aduciendo que no tenían tiempo disponible de asistir a la sesión, lo que lamentamos. Pese a ello nosotros -desde la Comisión de Presupuesto- vamos a exponer el predictamen de este proyecto este viernes (mañana) o a más tardar el martes (de la siguiente semana) por lo que esperamos que la votación sea favorable a fin de que pase al Pleno y se salve este proyecto de irrigación de la paralización total”, comentó.

El parlamentario aclaró que en la sesión del viernes y martes no se va a insistir en contar con la opinión del MEF y del Minagri. “Para nada. Nosotros ya cumplimos con invitarlos, si es que ellos no tienen tiempo, ya escapa de nuestra responsabilidad”, añadió.

Un detalle a tomar en cuenta es que el Parlamento -de acuerdo al articulo 79 de la Constitución- no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto, por lo que de aprobarse la garantía soberana se corre el riesgo de ser observada por el Ejecutivo. Aunque también está -tomando en cuenta las decisiones tomadas por el Legislativo- que sea aprobada finalmente por insistencia.

-El riesgo del arbitraje-

Un riesgo latente -subrayo el gerente de Autodema- es que no se concrete al finalizar el plazo establecido ni el proyecto ley para acceder a la garantía soberana ni el pase de la obra al Minagri por lo que caducidad del contrato podría ser una realidad.

¿Existe el riesgo de la imposición de un arbitraje? “Si finalmente el contrato caduca, de todas maneras habría un arbitraje por parte de la concesionaria por incumplimientos y faltas a las obligaciones establecidas ya sea en el contrato y en el acta de suspensión. Igualmente nosotros invocaremos también las faltas realizadas por la concesionaria como que sigue sin realizar su cierre financiero, los seguros que se debían obtener así como la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológico que tampoco han tramitado, así que tenemos argumentos ”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Fallece el dibujante argentino Quino, autor de Mafalda, a los 88 años