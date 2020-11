Con el tiempo en contra para activarse caducidad del contrato de concesión del proyecto de irrigación Majes Sigua II suscrito con la española Cobra (que se reactivaría el 10 de noviembre), el presidente del gobierno regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se reunió en la víspera con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, y la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

En el encuentro se abordó la vialidad de la promulgación del proyecto ley -aprobado por el Congreso- que permite al Gobierno Nacional el otorgamiento de garantías soberanas del Estado al concesionario del proyecto Majes-Siguas II. El proyecto aprobado por el parlamento -en concreto- faculta al Gobierno a ampliar la garantía soberana prevista en el contrato de concesión de Majes Siguas II (por US$ 104 millones) -incluido IGV- a fin de que se asegure los pagos correspondientes a la inversión adicional al ser incorporado en la adenda 13.

¿Qué acuerdos se gestaron? Al respecto, el gobernador Cáceres Llica -en diálogo con Gestión.pe- comentó que el jefe de Estado se comprometió a promulgar el proyecto de ley que otorga la garantía soberana y que incluso -si ello se da- Majes Siguas II se reactivaría en diciembre próximo, en el mejor de los escenarios .

-¿Qué acuerdos concretos se trazaron con el presidente y la ministra de Economía sobre la viabilidad de la garantía soberana?-

Nos hemos reunido con el presidente Vizcarra que convocó para el encuentro al ministro de Agricultura y a la ministra de Economía, así como a funcionarios del Minagri y del MEF. Básicamente, (en el reunión) todos estuvimos de acuerdo de que el proyecto Majes Siguas II sea una realidad y -en base a ello- se he visto la disposición del presidente de que la garantía soberana salga si o si a través de este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso. En ese sentido, el presidente ordenó e indicó (a sus ministros) de que pueda salir (la norma), pero -obviamente- acorde a los informes que está elaborando el MEF. El presidente me aseguró que esta ley va a salir . Es más, hay un documento que debo firmar mañana (hoy) para remitirlo de inmediato al jefe de Estado con lo cual estaría expedito para que el presidente pueda firmar esta ley (promulgar la ley), lo que nos va a dar paso para que podamos iniciar ya el trabajo de la adenda 13. Cabe recordar que la adenda 13 no solo está supeditada a lo que es la garantía soberana, sino que también está supeditada a aspecto técnicos y financieros. Estos son los tres puntos claves que van a reiniciar el proyecto de irrigación.

-¿Se han acordado fechas respecto a cuándo se promulgaría la ley de garantías soberanas?-

El presidente nos ha indicado que tiene 13 días de plazo para promulgar esta ley . Es más nos ha dicho que en base a las reuniones que se van a tener como las de hoy (ayer) y las que se desarrollarán en los próximos días, se consensuará los ajustes finales. Considero que estas reuniones serán positivas y estimo -siendo optimista- que dentro de una semana el presidente Vizcarra estaría promulgando esta ley. A la par hemos acordado que los equipos técnico del MEF, Minagri y Autodema ya vayan trabajando los aspectos técnicos y financieros para la suscripción de la adenda 13. La garantía soberana va por buen camino.

-¿Cuándo se esperaría la reactivación de Majes Siguas II?-

En un mes, si vamos trabajando a toda máquina podemos estar reactivando el proyecto Majes Siguas II , tomando en cuenta que la discrepancia sobre quién iba a ejecutar el proyecto finalmente se resolvió a favor del Gore Arequipa. Es más -durante la reunión- el viceministro de Hacienda presentó un cronograma en la que se detalló que en un mes se reactivaría el proyecto Majes Siguas II. La idea es que esta inversión de US$ 104 millones que con la adenda 13 se va a otorgar y los otros más US$ 700 millones se puede invertir, lo que va a generar trabajo en Arequipa y en la zona sur del país. Estamos en medio de una pandemia por lo que necesitamos reactivar proyectos de gran envergadura como este y eso el presidente lo ha entendido.

-¿Cómo está quedando la solicitud de la concesionaria (la española Cobra) de caducar el contrato de concesión ante el incumplimiento de los hitos establecidos (referidos a la adenda 13)?-

La concesionaria creyó que no había una voluntad para sacar adelante el proyecto, pero con la ley aprobada por el Congreso y con la palabra del presidente de promulgarla, estoy seguro que -de buena fe- desestimará su pedido para reiniciar el proyecto.

-¿La concesionaria le ha indicado ello?-

Lo que ellos nos han indicado es que teme de que no salga adelante esta adenda 13 y que los temas políticos puedan apañar el reinicio de Majes Siguas, pero considero que -de buena fe- entienda que desde el Gore Arequipa si estamos de acuerdo y empujando de forma conjunta con el Ejecutivo para que este proyecto salga adelante. La concesionaria les ha indicado a los funcionarios del Gore Arequipa -con los que se ha reunido- de que van a poner de su parte para sacar adelante el proyecto . Justamente también habrá otra reunión en los próximos días con los ejecutivos de la concesionaria, del Gore Arequipa y del MEF para llegar a un acuerdo.

-¿Se han hecho cambios a la adenda 13?-

En campaña desconocíamos la adenda 13, pero haciendo un resumen y un análisis de costo-beneficio se han mejorado aspectos técnicos como -por ejemplo- ahora el proyecto va a tener 200 puntos de aguas. Igualmente la distribución de agua ya no va ser en canales, sino entubado, también habrá una central computarizada para la repartición del agua.

Dato: El presidente de la Comisión de Presupuesto, Humberto Acuña, explicó a Gestión.pe que se está trabajando en un texto consensuado con el MEF para incluir la continuidad del proyecto (aprobado por este parlamento) en la Ley de Endeudamiento del 2021. Ello debido a que la garantía soberana -de promulgarse la norma- solo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020.

