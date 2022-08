Según datos del portal Bloomberg, el trigo de la CBOT (Chicago Board of Trade) está por debajo de US$ 8.00 el bushel, luego de haber cotizado por encima de US$ 14 en marzo. Por su parte los futuros del maíz (amarillo) de la CBOT se han establecido alrededor de US$ 6 el bushel, después de haber tocado un pico de US$ 8.18 en abril.

Cabe indicar que, tanto el trigo como el maíz, son insumos que el Perú importa y son relevantes en la producción del pan y carne de pollo. Según reportó el Banco Central de Reserva (BCR), estos últimos (pan y carne de pollo) han aumentado precios en 18.9% y 8.1% en los últimos doce meses, respectivamente.

Odar explicó que, en el caso del pollo, este bien es bastante sensible a los precios de sus insumos, por lo que un descenso en la cotización del maíz tendría un impacto rápido en su precio. En ese sentido, espera que haya una reducción de 15% hacia fines de año.

Como referencia, el precio promedio del pollo (eviscerado), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es S/ 9.94 el kilogramo, nivel que contrasta con el S/ 9.23 que se tenía en enero.

“Es posible que después de las presiones al alza que hemos visto en este bien básico, lo que veamos ahora es un precio que corrija de manera significativa. Si hoy se ve cerca de S/ 10, entonces hacia finales del 2022 se podría ver una reducción hasta S/ 9 o S/ 8.5 por kilogramo. Esto por la su sensibilidad al insumo (maíz)”, indicó.

Desde hace ya varias semanas, el precio del trigo y maíz ha estado bajando en el mundo, aunque con algunas subidas, la tendencia es hacia la baja. Ese hecho se tiene que reflejar en menores precios del pan y pollo, señaló Jorge Gonzáles Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP).

Sin embargo, Gonzales Izquierdo mencionó que la transmisión no sería inmediata, sino que tomaría algunos meses en reflejarse en los precios de estos bienes.

“Existe un rezago entre el precio mundial y el local que podría ser de cinco o seis meses. Esto sucede por la disponibilidad de inventarios que se tiene de manera nacional; es decir, no se hacen pedidos se manera seguida, por lo que hay una demora en captar el precio más bajo en la importación. Si este año hay reducciones en el precio del pan y pollo sería ligera”, indicó.

El director de Phase consultores mencionó que, para el caso del pan, si se toma como referencia el pan francés (por ser de consumo más usual en la zona rural y urbana), no espera que haya gran impacto este año en sus precios.

Señaló que, el importante aumento en precios de este bien (pan francés), de 31%, entre julio del 2022 y abril del 2021, contrasta con la dinámica que se vio en años anteriores, pues entre marzo del 2021 y el cierre del 2016 solo hubo una variación de 3.2%. En ese sentido, indicó que no se espera que se revierta en su totalidad el avance visto desde abril del año pasado.

A manera referencial, según INEI, el pan francés pasó de un promedio de S/ 8.01 el kilogramo (medida establecida por INEI) en enero a S/ 8.93 en julio.

“Dado que no se utilizan las monedas de uno o cinco céntimos el reflejo en el precio del pan es más difícil. Si se ve una reducción. la dinámica probablemente implique que, por ejemplo, un pan ahora que esté 40 céntimos pase a una figura de dos por setenta céntimos. Si se vende por unidad no habría variación. Los movimientos, en la cotización del trigo, tienen que ser muy grandes para que se sientan en precios, o en su defecto que los otros factores en la producción del pan también bajen. Posiblemente en un año el impacto sea má nítido”, indicó.

Aumento de otros alimentos

En el Perú a diferencia de otros países, la gran mayoría de alimentos que se consumen no se importa. No obstante, sí se ven afectados de manera indirecta vía fertilizantes. En ese sentido, a pesar de lo que pueda pasar con el pan o pollo, habrían presiones en el precio de los alimentos en general, señaló Gonzales Izquierdo.

Cabe señalar que tras dos procesos fallidos y con observaciones de la Contraloría, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, anunció hace unos días que esta semana culminará la compra internacional de urea para atender los requerimientos de los pequeños productores y así garantizar la campaña agrícola 2022-2023.

“Además de su alto precio (de los fertilizantes), en el Perú hay desabastecimiento, lo que afecta la productividad de una serie de alimentos. Ante ello, la oferta (de alimentos) está contra el tiempo. En los meses que viene, el precio de muchas cosechas subiría”, apuntó el profesor de la UP.

Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) entre las principales líneas de cultivo que más dependen de la urea está el arroz, la papa, el maíz, manzana, quinua y limón.

Fuente: Cepes

En corto

El precio de la carne de pollo tuvo una variación de 2.8% en julio, según el BCR. La entidad explicó que esto reflejó el aumento de la demanda en determinados días del mes, en un contexto de menor oferta.

“El incremento de la demanda por carne de pollo se dio ante la preocupación por un eventual desabastecimiento debido al anuncio del paro de transportistas de carga. Posteriormente, el precio aumentó en los días previos a la celebración del día del pollo a la brasa (tercer domingo de julio), y a fines de mes, por los preparativos de los restaurantes para las Fiestas Patrias. Por el lado de la oferta, las colocaciones de pollos bebé que salieron al mercado en julio fueron menores en 1.8% a las de junio, y el abastecimiento en TM de pollo en el canal mayorista, disminuyó”, precisó.