A pesar de ser considerada una fruta exótica para el paladar extranjero y con un número menor de exportaciones frente a otros superalimentos, la lúcuma está diversificando su portafolio de presentaciones para crecer en el mercado internacional.

Hasta junio de este año Perú exportó por US$ 2.40 millones en derivados como la harina de lúcuma, polvo orgánico o pulpa congelada, indicó el director de Promoción de las Exportaciones de Promperú, Mario Ocharán.

En la actualidad la harina de esta fruta andina es mezclada con harinas de otros superalimentos peruanos como la maca, chía, cúrcuma y camu camu. En el mercado norteamericano y europeo también se está utilizando la lúcuma para la preparación de batidos, mixes, shakes y lattes como un endulzante natural, cumpliendo los estándares de los clientes interesados en el consumo de productos libres de azúcar o sugar-free.

La lúcuma en el rubro cosmético también ha generado interés en Ecuador y Colombia, cuyos países ingresaron a la cartera de clientes en el 2020 ocupando un 6.4% y 4.7%, respectivamente, del total de exportaciones de ese año.

El uso de esta fruta en la industria cosmética se debe a sus propiedades antioxidantes, fabricando productos de belleza y cuidado personal, tendencias actuales en la sociedad.

“La industria cosmética ya es un sector donde la agricultura peruana ha entrado hace buen tiempo, presente en productos como champú, jabones y aceites esenciales también con otros productos”, explica Ocharán.

De igual manera, se están realizando galletas rellenas de lúcuma, crema de lúcuma con pisco y king kong relleno con manjar de esta fruta, productos que tienen un mayor valor agregado.

Ocharán explica que estos emprendimientos irán creciendo en la medida que la lúcuma llegue a tomar más importancia en el mercado internacional.

La lúcuma en cifras

Según el último Boletín Estadístico Mensual “EL AGRO EN CIFRAS” del 2021, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la producción de lúcuma de enero a mayo fue de 9,365 toneladas, en comparación con similar periodo del 2020 cuando fue por 9,293 toneladas. Asimismo, el valor de la producción agropecuaria de esta fruta ha variado en 0.8% en los dos últimos años; es decir, del 2020 al 2021.

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) en su estudio del 2019, Lima (8,215 t), Ica (1,937 t), La Libertad (1,016 t), Arequipa (667 t) y Ayacucho (464 t) encabezan la lista de producción de lúcuma por regiones.

En cuanto a su exportación, Ocharán explicó las cifras recientes. En el 2019 se exportó lúcuma por US$ 3 millones, principalmente en pulpa congelada y polvo orgánico. En el 2020 la cifra creció a US$ 3.17 millones y para el presente año se espera cerrar por el monto de US$ 5.2 millones. Los principales mercados en los últimos años han sido Estados Unidos, Chile y Reino Unido.

“A la mayoría de los productos de la canasta agroexportadora peruana le ha ido muy bien debido a la pandemia, porque se ha incrementado el consumo de productos naturales y funcionales que fortalecen el sistema inmunológico”, comenta Ocharán.

Algunas de las empresas que más han exportado lúcuma hasta mayo del presente año, según cifras de ADEX DATA TRADE son Amara Foods E.I.R.L, Peruvian Nature S & S S.A.C y Algarrobos Orgánicos del Perú Sociedad Anónima Cerrada.

La lúcuma aparece en la lista de productos priorizados para la marca Super Food Perú y también participa en reconocidas ferias de productos naturales como Biofach en Alemania y Natural Products Expo West en Estados Unidos.

Para este año Promperú ya se encuentra alistando sus mejores presentaciones para la Expo Dubái, donde estarán presentes distintas empresas con ofertas de lúcuma y otros productos funcionales.