Un indicador clave de la economía es la inversión privada, al ser la mayor generadora de nuevos puestos de trabajo. El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica (IAPM) 2023-2026 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta -ahora- que la inversión no minera crecerá apenas 1% este año, mientras que la minera retrocederá en 13.6%.

Con ello se espera que esta indicador caiga 0.5% este año.

En esta ocasión, se analizará la inversión no minera, tomando en cuenta que para la minera se prevé resultados negativos. Pero, más allá de las estimaciones, en qué estado se encuentran los proyectos en los que reposa el MEF sus expectativas.

Desde el Ejecutivo basa su “buen ánimo” en la inversión en infraesctura la que crecería -dice- en 20.5% este año favorecida por la ejecucón de proyectos como Línea 2 del Metro de Lima y Callao; Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; la continuidad de las inversiones en el Terminal Portuario Chancay y Terminal Portuario Muelle Sur ‘Bicentenario’.

A lo que se añade los proyectos de enlace de transmisión eléctrica. (Ver cuadro)

En el caso de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao , por US$ 5,346 millones, tiene un avance de 45.7% a diciembre de 2022. Esta obra se arrastra desde hace ocho años, sin fecha firme de culminación ya que hay todavía aspectos pendientes de resolver para su puesta en operación. Uno de ello es la falta de liberación de predios.

En el caso de esta obra, la ATU ha mencionado su interés de entregar los predios pendientes antes de finalizar el 2023. Otro problema que arrastra es que -hasta febrero- tampoco había un nuevo cronograma oficial de la ejecución de obras, pese a que se ya instaló una mesa técnica para acelerar el proyecto.

Cabe precisar que la etapa 1 de la Línea 2 ya está construida, pero está pendiente el funcionamiento operativo.

De acuerdo al MEF, en efecto, espera la liberación de predios para este año para que la obra siga avanzando. Ademas -dice- se monitorea el avance para abrir el frente de obra en la Estación 13 (Estación Central) en el segundo semestre de 2023, que tiene pendiente la liberación de conexiones de agua y alcantarillado, y movimiento de estatuas.

Así, la inversión programada de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao para 2023 es de US$ 296 millones. Esta -ciertamente- se ejecutará si se subsanan los problemas pendientes descritos líneas arriba.

Estación 28 de Julio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y que conectará con la Línea 1. (Foto: MTC)

El otro proyecto en la que pone sus esperanzas, desde el MEF, es la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de US$ 1,200 millones. El IAPM sostiene que el concesionario del aeropuerto LAP continuará este año con la construcción de un único terminal de pasajeros que será entregado en enero de 2025.

La inversión programada para 2023 supera los US$ 500 millones. Si bien la construcción del nuevo terminal de pasajeros registra un avance de 24% a febrero de este año y se proyecta para los meses de julio-agosto la culminación de las obras de acero y cemento y para fines de año contar con el edificio del terminal levantado, un problema que arrastra aún es la incertidumbre de la viabilidad del Puente Santa Rosa (en manos del MTC) que permitirá el ingreso al nuevo terminal de pasajeros .

La que se proyecta salga este año vía Obras por Impuestos (OxI) para que sea entregado (operativa) a más tardar en diciembre de 2024, tomando en cuenta que el nuevo terminal estará operativo en enero 2025. Hasta el momento, desde ProInversión se ha indicado que hay tres empresas interesadas en esta infraestructura para desarrollarla vía OxI.

Este 1 de abril del 2023 se iniciaron las operaciones de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Foto: Shutterstock)

El tercer proyecto o esperanza del MEF es el Terminal Portuario Chancay por US$ 3,400 millones, que ejecutaría su tercer año de inversiones correspondiente a las obras de la primera etapa de la modernización del puerto y este año se continuará -sostiene el IAPM- con la construcción del túnel, plataforma, dragado y obras finales de movimiento de tierras.

El puerto de Chancay contará con cuatro muelles en su etapa inicial. Si bien se prevé que el primer muelle termine de ser construido en el 2023, el conjunto de los cuatro empezará a operar a fines del 2024, según adelantó Cosco Shipping Ports Chancay en octubre de 2022.

Además tendrá capacidad para movilizar un millón de contenedores al año. La empresa proyectó que alcanzará esa capacidad hacia el término del primer año de operaciones, es decir, a fines del 2025. Hasta abril 2023, las obras del puerto de Chancay muestran un avance superior al 40%.

Desde abril del 2011, se desarrolla el proyecto de diseño y construcción del puerto de Chancay con una inversión total que superaría los US$ 3,400 millones, de los cuales se ejecutarán US$ 1,315 millones en la primera etapa.

“Hay una inversión inicial de más de US$ 1,300 millones para un proyecto que será el puerto más importante de Sudamérica y que funcionará como hub regional”, explicó, el mes pasado, el gerente de Asuntos Públicos de Cosco Shipping Ports, Mario de las Casas.

Inversión de más de 3 mil millones de dólares en terminal portuario en Chancay. Foto: GEC

El cuarto proyecto en la que se basa la proyecciones positivas sobre inversión privada no minera es el Terminal Portuario Muelle Sur ‘Bicentenario’ , por US$ 731 millones, la que continuaría con la ejecución de las obras de las seguna fase (ampliación del muelle, ampliación de zonas de almacén y la instalación de dos grúas nuevas) en 2023.

Las obras comprenden la ampliación del muelle actual de 650 metros hasta los 1,050 metros; la ampliación de la zona de almacenaje a 39.3 hectáreas; la instalación de tres nuevas grúas pórtico de muelle; diez grúas de patio; entre otras obras, con lo cual el Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao tendrá la capacidad de recibir simultáneamente hasta tres buques Neo Panamax, que mide más de 300 metros de eslora y que tiene una capacidad de trasladar alrededor de 12 mil TEUs.

Hasta agosto de 2022, registró un avance de 32%.

Qué sostendrá la inversión no minera en mediano plazo

El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica (IAPM) 2023-2026 proyecta -además- que en el mediano plazo la inversión no minera estará sostenida por la continuidad de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, reanudación de obras de algunos proyectos como Majes Siguas II y Ampliación del Terminal Multipropósito Muelle Norte.

Así como el inicio de construcción de proyectos APP que serán adjudicados entre e 2023 y 2026. Sobre Majes Siguas II desde el MEF se indica que, según lo reportado por el Gobierno Regional de Arequipa, luego de que se superen retrasos, reiniciaría las obras de la primera fase en 2024 y de la segunda fase en 2025.

Un detalle que no está mencionando el MEF es que Majes Siguas II ya no tiene fecha cierta de reinicio . Medios regionales alertan que la empresa Cobra, concesionaria de la obra, remitió una carta el 16 de abril al concedente (Autodema) en la que que menciona que no se hará cargo del control del proyecto.

En la carta, se hace referencia a que Autodema no realizó la entrega de terrenos de la Fase I y la Fase II del proyecto, sino que lo hizo de forma parcial, lo que no acepta la concesionaria. También menciona que, debido a esto, no admiten que Autodema haya cumplido con esta obligación.

Ante ello, desde Gore Arequipa -señala el diario El Buho- tiene previsto realizar una controversia legal contra Cobra por no aceptar la entrega del proyecto. Esta controversia sería encargada para su revisión a la Cámara de Comercio de Lima y podría demorar varios meses en resolverse.

Esta controversia sería la respuesta al pedido de arbitraje por parte de Cobra al Gobierno Regional de Arequipa por más de US$ 100 millones, debido a los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Majes Siguas II ya no tiene fecha cierta de reinicio. Foto: GEC

Camilo Carrillo: “dependemos de los proyectos que salgan en ProInversión”

Camilo Carrillo, director de Infraestuctura de EY, consideró que la proyecciones del MEF sobre la inversión no minera para este y los siguientes años son “demasiadas optimistas” ya que no hay nuevos grandes proyectos a la vista y en los que basa sus proyecciones arrastran problemas, sin solución inmediata como de Majes Siguas II y la Linea 2 del Metro de Lima, principalmente.

Así, para el economista si es que se quiere obtener resultados positivos de inversión no minera en el mediano plazo “ dependemos mucho que los proyectos en cartera de ProInversión realmente se adjudiquen entre este año y el siguiente, después de muchas demoras ”.

“Si eso sucede tendremos la esperanza de una tubería de nuevos proyectos en ejecución. Si ello no sucede, todo el escenario (descrito en el IAPM) es exageradamente optimista”, agrega.

Desde ProInversión se estima adjudicar y/o declarar de interés 44 proyectos bajo la modalidad APP, las cuales suman una inversión total de US$ 9.5 mil millones.

Del total de proyectos, los maduros o más adelantados ascienden a 30, ya que se encuentran en fases avanzadas para su adjudicación y/o declaratoria de interés, los mismos que implican una inversión total de US$ 8,000 millones, y 14 proyectos se encuentran en fase de maduración por un total de US$ 1,500 millones.

Entre los proyectos adelantados, se adjudicarían 18 proyectos por un monto de US$ 4.2 mil millones; por ejemplo, Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones), Enlaces Huánuco-Tocache-Celendín y Celendín-Nueva Piura (US$ 611 millones) y Bandas AWS-3 y 2.3 GHz (US$ 268 millones).

Además, se declararía de interés 12 proyectos de iniciativas privadas por US$ 3.8 mil millones; por ejemplo, Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones), Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 929 millones), Terminal Portuario Marcona (US$ 520 millones) y Obras de Cabecera (US$ 480 millones).

Por otro lado, en febrero de 2023, Proinversión recibió el encargo por parte del Minem de licitar 18 proyectos de energía eléctrica por un monto de US$ 667 millones.

