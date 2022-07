Martín Gutiérrez, director de Comercios y Grandes Clientes de Cálidda, reveló a Gestión que están elaborando, junto con empresas dedicadas a la comercialización de combustibles, un plan para el desarrollo de estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) de tal forma que se puedan instalar en un rango de hasta 200 kilómetros a nivel nacional.

Indicó que la expectativa es que puedan consolidar ese plan a fines del 2023, empezando por la costa, donde se ubica la mayor parte de estaciones a GNV existentes.

Particulares

El objetivo, según explicó, es que (más allá de los taxistas, que son hoy los principales usuarios de GNV), cualquier vehículo particular que se convierta a ese gas, pueda desplazarse por todo el país (a lo largo de una red de estaciones), incluso en zonas donde aún no hay redes de distribución de gas natural.

Para ello, dio a entender que el plan es que los dueños de estaciones se sumen a este proyecto instalando surtidores de GNV que serían abastecidos a través de camiones cisterna (de Cálidda) que llevarían el gas comprimido.

Oferta

Vale indicar que el grueso del suministro de GNV se concentra en Lima y Callao (con 289 estaciones); mientras en Ica (en la concesión de Contugas) hay 18 y en Piura 4; pero en Chiclayo, Huancayo, Cusco y Chimbote solo hay dos por cada ciudad.

“El tema es que en provincias no hay una red de estaciones de GNV, eso es una traba para salir (con ese combustible) fuera de Lima. (Los vehículos) no son convertidos porque no se encuentra dónde cargar en el interior del país”, remarcó Gutiérrez.

Cifras y datos

Conversiones. Hoy el ritmo de conversiones a GNV es de 5,600 vehículos por mes, contra 1,000 del año pasado.

Precio. Hoy el GNV (S/ 1.50 por m3 ) es S/ 7.00 más económico que el GLP vehicular, según Cálidda.

Taxis. En Lima un 80% de taxis ya usa GNV y un 20% usa GLP.