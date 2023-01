Rafael Zacnich, gerentes de Estudios Económicos de ComexPerú, dijo a gestion.pe que las empresas peruanas ya vienen viendo otros países pensando en la agroexportación y en la posibilidad de explorar desde otras plazas. “Ya se viene haciendo en Colombia. Por un tema de beneficios en materia tributaria, además que compartimos similares climas. Están Cerro Prieto, Campo Sol, Virú y otras tantas más”.

“La lógica te dice que si hay un clima de inestabilidad social que pone en riesgo tu fundo o para un pequeño agroexportador que desea alquilar o comprar tierras para exportar y sacar un producto en medio de la coyuntura jurídica en la que estamos, sin una ley agraria que no se puede usar y encima con la inestabilidad política y social la pensaría dos veces para invertir en el país”, señaló.

En esa línea, Juan Miguel Quevedo Bacigalupo, especialista de la Dirección General de Desarrollo Agricola y Agroecologia del Midagri, resaltó que siempre ha habido la posibilidad de mirar a otros países cuando la situación en Perú ha sido de crisis.

Así, por ejemplo, mencionó a gestion.pe que en 1968 - 1969 - 1970 por la reforma agraria, e incluso entre 1990 y 1992 por condiciones climáticas, los países a los que miraban como opción eran: Colombia, Ecuador, Chile y algunos de Centroamérica, para cultivos de cítricos y otras frutas.

“Consorcios peruano - chileno, americanos o argentinos, desarrollaban como proyectos pilotos de cuatro años en estos países que tenían mejores condiciones tributarias para cultivos. No es que trasladaran todo, se evaluaba según el costo del alquiler de la tierra, el jornal, pago de impuestos”, detalló.

“Algunas opciones que tienen las empresas peruanas son las alianzas estratégicas con las empresas de ese país, pero por lo general lo hacen las empresas grandes, consorcios, porque las empresas micro o pequeñas atienen el mercado local”, agregó.

¿Qué tipo de empresas podrían mirar a otros países para sustituir su producción? Según Quevedo Bacigalupo, serían aquellas que producen uva, mango, espárragos (que se producen en Ica) y cebolla y ajo (de Arequipa).

“Todo dependerá que quiebre económico de la empresa, provocado por e contexto político. Evaluarán el costo - beneficio, según su utilidad. Si antes tenían una utilidad de 80% y ahora de 30%, que todavía alcanza para pago de personas y otros, pero si la utilidad es baja, cerca a cero les tocará evaluar”, señaló.

Expectativas a un dígito

Según ComexPerú, la agroexportación peruana en los últimos 15 años ha crecido en promedio anual alrededor del 15% y el 2022 va a cerrar por debajo del 10%.

“ Después de varios años vamos a crecer por debajo de los dos dígitos en la agroexportación y el 2023 es probable que crezca por debajo del 5% porque no han habido nuevas inversiones en los últimos años, a lo que se suma proyectos de irrigación paralizados . Ojalá en las próximas semanas haya una luz de Chavimochic III, Majes Siguas, Chinecas, Alto Piura, entre otros, que ampliarían la frontera de producción agrícola agroexportadora en 200,000 hectáreas, que es lo que hoy tenemos. Solo cuatro proyectos de irrigación dan la posibilidad de duplicar la oferta exportadora. Son oportunidades que estamos dejando pasar”, cuestionó Zacnich.

“La situación del sector agroexportador en nuestro país es complicada, ya no solo venimos de una coyuntura externa que ha reducido los márgenes de ganancias en el campo al mínimo. Estamos hablando que venimos de un año y medio de incremento de fletes, escasez de fertilizantes - que se va a mantener por la guerra entre Rusia y Ucrania -, a lo que se ha sumado una crisis de institucionalidad tremenda, propiciada por el expresidente Pedro Castillo y funcionarios públicos de más alto mando que no pudieron o por su incapacidad no lograron amortiguar los efectos, con tres - cuatro compras fallidas de fertilizantes”, agregó.

La Ley Agraria que no se puede usar

Zacnich mencionó que con la nueva Ley Agraria no se tiene en claro las actividades que están inmersas en norma que se dio en el 2021.

“En diciembre del 2020 se deroga la ley de promoción agraria, que había traído grandes beneficios. A la nueva ley tenía que acompañarla un decreto supremo que dictamine cuáles fueran las actividades por las cuales te puedas acoger a la norma . Hoy en día los agroexportadores han perdido un margen de competitividad de al menos del 20% por sobrecostos laborales, que antes no se contaba, porque ninguno puede contratar con la nueva ley , porque no existen las actividades que te digan que podrás contratar al que siembra, cosecha o clasifica la fruta”, mencionó.

“Solo eso ha hecho que en el 2022 el crecimiento de la inversión en agricultura sea cero. No han habido nuevas inversiones, que se puede ver por ejemplo en el caso de la palta; o productos que requieren un tiempo de entre dos y tres años para recuperar inversión. En el 2022 se han dado las inversiones que ya venían de años anteriores. Pero, con los actos delictivos que se vienen reportando, incendios en fundos de agroexportación que se está atentando la propiedad privada, ¿qué clase de predictibilidad y seguridad va a tener el inversionista?”, lamentó.

Asimismo, comentó que uvas y arándonos tenían presupuesto comprometido, pero que dado el contexto es algo incierto. “Ni qué decir de las otras frutas potenciales con los que esperábamos llegar a Estados Unidos, nuevos productos que estarían próximos a entrar como la granada, frambuesa y otras más, necesitas inversión en el campo, pero en qué momento vas a invertir con esta inestabilidad jurídica”.