El Informe Regional de la HR Tech Jobint sobre el mercado laboral registró que, a nivel regional, el salario requerido promedio en Perú hasta mayo del 2025 fue de US$ 889 por mes. Esta cifra posiciona a Perú como uno de los países con menor pretensión salarial, superando únicamente a la remuneración promedio de Ecuador.

Los datos del informe reflejan que el salario pretendido promedio más alto de la región es el de Argentina, calculado a dólar oficial con US$ 1,388 por mes. Le siguen Argentina a dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP) con US$ 1,352 por mes, Chile con US$ 1,211 por mes, Panamá con US$ 1,047 por mes y Perú con US$ 889 por mes. En último lugar, se encuentra Ecuador con US$ 860 por mes.

“Según el Informe Regional, hasta mayo del 2025, Perú continúa siendo uno de los países con la pretensión salarial más baja de la región, con un salario requerido promedio de US$ 889 por mes, solo por encima de Ecuador. No obstante, esta cifra representa un incremento del 1.94% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el promedio era de US$ 822″, señala Diego Tala Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

“Este comportamiento refleja una tendencia de ajuste gradual en las aspiraciones salariales, en un entorno donde la estabilidad y la sostenibilidad del empleo siguen siendo prioridades para los trabajadores peruanos”, añadió.

Salario según rangos

En un análisis de los salarios según el seniority del puesto, para los niveles de jefe o supervisor, la remuneración pretendida más alta se registró en Argentina, calculado a dólar oficial, con US$ 1,955 por mes en promedio, seguida de Argentina, a dólar MEP, con US$ 1,903 por mes. Después se encuentra Chile, con US$ 1,560 por mes, Perú con US$ 1,369 por mes, y Panamá, con US$ 1,299 por mes. La remuneración pretendida en Ecuador ocupa la última posición con US$ 1,191 por mes.

Respecto a los salarios pretendidos para los puestos senior, el salario promedio más elevado lo tiene Argentina a dólar oficial, con US$ 1,413 por mes. Le siguen Argentina a dólar MEP, con US$ 1,376 por mes, Chile con US$ 1,313 por mes, Panamá con US$ 1,097 por mes, y Perú con US$ 911 por mes. Finalmente, la remuneración más baja corresponde a Ecuador con US$ 904 por mes.

En el segmento junior, la pretensión salarial más alta también es la de Argentina a dólar oficial, con US$ 1,000 por mes. Le siguen Chile con US$ 992 por mes, Argentina a dólar MEP con US$ 974 por mes, Panamá con US$ 784 por mes, y Perú con US$ 608 por mes. Por último, la pretensión salarial más baja es la de Ecuador, con US$ 548 por mes.

Sueldos requeridos por peruanos presentaron un incremento

La remuneración pretendida ha experimentado un incremento acumulado en todos los países de la región en lo que va de 2025. En el caso de Perú, se registró un aumento moderado del 1.94%.

Otros países como Chile y Ecuador también han mostrado un crecimiento durante este período, con incrementos del 4.86% y 3.16%, respectivamente. En Argentina, se observó un incremento significativo del salario requerido, con un aumento del 16.24% medido en dólares MEP y del 10.80% medido en dólares oficiales. Panamá es el único país que experimentó una caída del 0.22% en este indicador.