El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, consideró que los ministros de Estado deberían rebajar su sueldo hasta la mitad.

“Hacen falta muchos más gestos, y seguramente en este caso hay mucho más por hacer. Particularmente, he compartido en algún momento la idea que los ministros podríamos ganar menos, yo pensaba en la mitad”, afirmó en diálogo con RPP.

Francke explicó que este gesto iría en línea con su propuesta de elevar los impuestos para las personas que perciban mayores ingresos, así como la minería.

“Que haya un pequeño grupo que tiene una alta riqueza y gente muy pobre que no tiene agua potable, colegio o Internet, me fastidia emocionalmente y estoy en contra”, apuntó el titular del MEF.

“Esta medida [elevar tributos] busca reducir las desigualdades en el Perú, sobre todo cobrando un poco más de impuestos a los que hoy tienen una situación privilegiada”, puntualizó.

También calificó como una “frase no muy feliz” cuando dijo que “le pica el ojo y le hinca el hígado al ver autos de US$ 200,000″. “Esta frase que no fue muy feliz y manifiesta un punto de vista que tengo que la desigualdad, que no me parece algo bueno”.