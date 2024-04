Los mayores de 65 años en Perú, edad fijada para la jubilación, no pueden dejar de trabajar, porque el 64% de ellos no tiene acceso a un sistema de pensión, o, si cuentan con él, el monto que perciben no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Más del 70% de la población económicamente activa (PEA) en el país es informal, lo que significa que solo un pequeño porcentaje de trabajadores tiene sus beneficios sociales cubiertos, como son los aportes previsionales para una pensión de jubilación en el sistema público o privado.

Así, un 69.6% de peruanos entre los 60 y 69 años se encontraba entre la PEA en el cuarto trimestre del 2023, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, y un 34.4% de los mayores de 70 años.

Las principales actividades de los adultos mayores en Perú son servicios (34.6%) y agricultura-pesca-minería (34.5%), seguida por comercio (19.8%).

Sin embargo, nuevamente, el 77.7% trabaja de manera informal y este porcentaje se eleva a 97.4% en el área rural del país.

Un monto insuficiente

De acuerdo a la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los mayores de 65 años perciben S/ 1,342 (US$ 360) en promedio por su trabajo, más del doble del promedio de una pensión en el sistema público, y algo más que el salario mínimo establecido en S/ 1,025 (US$ 275).

“Hemos condenado a que haya generaciones de gente sin pensión, simplemente por ser los alumnos destacados de las finanzas públicas en la región”, comentó a EFE el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, Eduardo Morón .

Agregó que esta actitud fiscal conservadora en las últimas décadas “ha traído un problema que hasta ahora” el país no ha podido resolver, “que es que la gran mayoría de la población en el Perú no tiene recursos suficientes, no aporta de manera suficiente a su fondo de pensiones”, en el caso del sistema privado.

Garantía de la pensión mínima

En opinión de Morón, para lograr que las personas afiliadas al sistema privado de pensiones alcancen una pensión mínima o suficiente, se requiere que “el Tesoro haga un aporte al sistema”.

“El esfuerzo del Estado tiene que estar en una Pensión 65 muy focalizada (en sectores pobres) y en una garantía de pensión mínima, que creo que ordenan enormemente este tema”, expresó el economista.

Morón indicó que menos del 5% de las personas que llega a los 65 años toma una renta vitalicia en el sistema de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), desde que se aprobó la ley que permite que los afiliados retiren el 95.5% de sus fondos al llegar a esa edad.

Además, criticó que el país ha “diseñado un sistema pensado en gente que trabaja de una manera que es superparticular”, pues el 20 % de la fuerza laboral recibe un sueldo mensual, mientras que el resto, un 80%, “se la busca” de manera individual e informal.

Los adultos mayores están en ese 80% del mercado laboral, no han tenido ninguna ayuda “para que tengan una pensión más alta”.

“¿Entonces qué les queda? (La ayuda de) los hijos o trabajar hasta morir. Esa es la triste realidad de la vejez en el Perú”, afirmó Morón.

