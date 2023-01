El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola indicó que se desarrollarán diez proyectos emblemáticos, se tratan de proyectos de infraestructura, entre proyectos de irrigación, aeropuertos y centros de salud

“Dentro de nuestra política de destrabe de proyectos, en este recinto aseguramos la terminación y puesta en funcionamiento de proyectos emblemáticos”, expresó.

Así, dijo que en La Libertad, se culminará el proyecto de irrigación Chavimochic III, en el que se tiene pendiente la Presa Palo Redondo y, su canal madre.

Para ello, plantea la modalidad de ejecución mediante un contrato de Gobierno a Gobierno y la Contratación Directa.

En tanto, en Arequipa, impulsarán la ejecución del proyecto de irrigación Majes Siguas II con la construcción de su represa, su túnel transandino y su sistema de canales en las dos pampas.

Entre ambos proyectos se desembolsará una inversión total de US$ 1,369 millones, de los cuales US$ 715 millones corresponde a Chavimochic III y US$ 654 millones para Majes Siguas.

“Estas dos grandes obras de infraestructura productiva aumentarían considerablemente el potencial nacional de productos de agroexportación de alto consumo en los mercados internacionales como la palta, la uva, la alcachofa y el arándano”, expresó.

Con ello, estima que se generarán más de 180 mil puestos de trabajo, directos e indirectos.

Chinecas y Alto Piura

Otro de los proyectos de irrigación que se ha puesto en agenda de la PCM, es el proyecto Alto Piura, en la región norteña.

“En Piura, reactivaremos el proyecto Alto Piura e impulsaremos el drenaje pluvial de Piura y Sullana”, expresó Otárola.

Al que se suma el proyecto de irrigación Chinecas, que tiene la cobertura en las provincias de Chimbote y Casma.

Más proyectos

Para Apurímac, Alberto Otárola construiremos el aeropuerto de Andahuaylas y el hospital de Abancay.

En tanto que, en Tumbes, pondrán en marcha el centro de salud de Máncora y ejecutarán las defensas del río Tumbes

“En Ancash, se impulsará la construcción del Hospital de Nivel 3-1 en Huaraz y la carretera longitudinal trasandina, en convenio con la empresa minera Antamina, mediante el sistema obras por impuestos”, mencionó.