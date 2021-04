La producción orgánica es un negocio próspero, pues la demanda de sus frutos crece sin descanso. Aunque posee precios más altos que los alimentos convencionales, cada vez hay más público dispuesto a pagar por sus beneficios para la salud y el medioambiente. En el Perú, cuatro productos orgánicos gozan de mayor potencial para la agroexportación en este año: el jengibre, el cacao, el café orgánico y los arándanos.

Se conoce como productos orgánicos a aquellos obtenidos sin el uso de pesticidas y bajo certificación. Durante el 2020, los envíos de estos alimentos ascendieron a US$ 485 millones, equivalentes al 7% de las exportaciones no tradicionales de aquel año, según indicó Mario Ocharan, director de Promoción de las Exportaciones de Promperú.

El boom

Los expertos consultados por gestion.pe coinciden en que el jengibre (kion) es el alimento orgánico que mayor potencial exhibe para este año, pues ya en el 2020 el Perú ganó peso como proveedor de este producto a nivel mundial, debido a las dificultades afrontadas por su gran competidor chino.

El año pasado, los envíos peruanos de jengibre orgánico aumentaron 132.6% en peso, en comparación con los del 2019, y 169.65% en valor, debido a los mejores precios obtenidos por este cotizado alimento. La producción orgánica representa el 70% del total de exportaciones de kion del 2020, según Promperú.

La gerenta de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Susana Yturry, señaló que el año pasado el jengibre peruano vivió un boom. Antes de la pandemia, China abastecía a los principales mercados, pero después de esto muchas empresas importadoras de Estados Unidos y de Europa (en especial de Alemania) buscaron cambiar de proveedores, lo que les dio la oportunidad a los exportadores peruanos de mostrar los atributos de su oferta.

Por ello, señaló, este año va a ser importante para los que ya se han consolidado como exportadores de jengibre y para los que buscan ingresar a este mercado. “Como ya logramos esa visibilidad, la campaña de este año está completamente comprometida con mercados grandes. Por eso, muchas empresas han optado por entrar a este sector y la producción de jengibre ha crecido en varias regiones”, dijo Yturry.

Por su parte, Oscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), consideró que este año las exportaciones de jengibre crecerán a doble dígito. En comparación con sus principales competidores, indicó, la planta que ofrece el Perú es más aromática y posee un sabor más potente.

Otros productos

El cacao es otro de los productos que está creciendo a una tasa elevada y que muestra más potencial para este año, sostiene Ocharan, de Promperú. El país posee tres o cuatro variedades de cacao, que lo distinguen de sus competidores, afirmó.

Con ello coincidió Quiñones, quien señaló que el año pasado los envíos de cacao sin pesticidas crecieron 15.57% en valor, debido a su alta demanda. Para aprovechar las oportunidades que ofrece este producto, consideró necesario tratar los suelos con el fin de reducir en ellos la presencia de cadmio y capacitar a los productores.

Asimismo, Mario Ocharan destaca el incremento de las exportaciones de café orgánico, que ya representan el 8% de los envíos totales de café y sumaron más de US$ 59 millones. Este monto representó un crecimiento de 67.56% en comparación con las exportación del año pasado. En especial va en aumento la demanda del norte de los Estados Unidos, la Unión Europea y China.

“Estimamos que va a crecer a 10 o 15% anual y ofrecerá buenos precios”, estimó, además de explicar que la producción peruana está viéndose favorecida por los problemas que afronta la competencia.

Entre las frutas orgánicas, los arándanos sorprendieron por un importante crecimiento de sus exportaciones. En el 2019 los envíos sumaron US$ 686,000, mientras que en el 2020 este monto subió a US$ 31 millones. El crecimiento en parte se debió al aumento de su precio, que pasó de US$ 5 el kg en el 2019 a US$ 7 en promedio en el 2020.

Es así que el 26% de toda la fruta orgánica exportada el año pasado fueron arándanos. Sobre todo en Estados Unidos y Europa se ha incrementado la demanda por la tendencia a consumir productos que fortalezcan el sistema inmune, indicó Susana Yturry. “En el país, los arándanos orgánicos estaban orientados a la venta local, pero ahora ha aumentado la oferta para el exterior y se ha convertido en un producto mucho más cotizado. Considero que va a crecer la oferta exportable”, agregó.

