En Íllimo, el presidente de la Asociación de Apicultores de Lambayeque, Delfín Sánchez Sandoval, reportó la pérdida de 8,000 colmenas tras el desborde del río La Leche, en la región de Lambayeque. Esta situación se responde a los desbordes de ríos a causa de intensas lluvias provocadas por el ciclón Yaku.

De acuerdo con el reporte de Canal N, cada colmena está conformada por alrededor de 20,000 abejas por lo que la producción de miel se verá afectada así como también los 80 apicultores que integran esta asociación.

“La actividad principal es la apicultura, y esto es muy preocupante. Unas 8,000 colmenas arrastró el río. El Gobierno tiene que intervenir porque a la apicultura no la toman en cuenta, y nosotros ¿cómo nos recuperamos?”, sostuvo el representante del gremio.

Sánchez Sandoval informó en Lambayeque se produce más 500 toneladas de miel al año con trashumancia. “ Creo que vamos a bajar a 70 o 50 toneladas de miel al mercado nacional ”, advirtió.

En esa línea pidió apoyo a Agrobanco, AgroRural, las gerencias del Gobierno Regional de Lambayeque. “Hay apicultores que han perdido sus colmenas y hasta sus viviendas”, contó.

Adolfo Juárez, uno de los apicultores afectados, narró a Canal N que ha perdido su producción de miel y hasta su vivienda. “Me he quedado sin nada. El esfuerzo de todos los años fue arrasado. La primera inundación fue el 9 de marzo y la segunda inundación ya no pude salvar nada. No tengo ninguna colmena Habrá que empezar de nuevo”, indicó.

