El Gobierno publicó ayer la ley que autoriza la liberación del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) para cubrir necesidades económicas causadas por la pandemia.

Sin embargo, 4.4 millones de trabajadores, o el 95% de los titulares de estas cuentas, tienen menos de S/ 11,600 y apenas 204,000 (5%) superan dicho monto, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El fin de este ahorro es dar un respaldo a quien pierde su trabajo hasta que pueda recolocarse en el mercado laboral, periodo que se extiende ocho meses considerando el escenario complicado, por lo que al convertirse en disponible generará inestabilidad en las personas que más adelante puedan caer en tal condición, dijo a Gestión Isabel Castillo, gerente de productos pasivos de Caja Arequipa.

Los primeros

Los especialistas coinciden en señalar que los trabajadores con poco saldo en sus cuentas, es decir, la mayoría, usarán de forma intensiva estos fondos tras su liberación, pues los productos de primera necesidad se siguen encareciendo y no mejoran los salarios.

Los primeros en disponer de su CTS serían quienes ganan hasta S/ 3,000 al mes porque sus ingresos no cubren la totalidad de gastos básicos de alimentación, salud o educación; mientras que los que tienen remuneraciones entre S/ 3,000 y S/ 5,000 retirarían dinero para trasladarlo a cuentas de mayor disponibilidad, estimó Walter Rojas, gerente de negocios de Caja Cusco.

Aquellos con salarios elevados, o mayores montos en sus cuentas CTS, dilatarán su decisión de retiro, pues se tomarán un tiempo para pensar si lo transfieren a un depósito a plazo, agregó.

A la mitad

Los analistas prevén que el saldo total de estas cuentas podría caer nuevamente a la mitad, como sucedió con la norma aprobada el año pasado, que redujo dichos ahorros a S/ 11,004 millones.

Así, a raíz de la nueva ley se retirarían de los depósitos CTS unos S/5,500 millones.

“La norma libera los fondos hasta el cierre del 2023; por tanto, este año podría irse un 20% o 25% del total (S/ 2,750 millones). Sin embargo, la decisión el próximo año dependerá del escenario; si la economía local no levanta o empeora podría salir más del 50% en todo el periodo de vigencia”, mencionó Rojas.

“La economía no está creciendo como se espera a causa de un mal manejo interno; ya no deberíamos hablar de crisis sino de generar riqueza, pero tampoco se promueve la inversión. Se está incentivando el consumo pero raspando la olla, y eso no está bien”, indicó Joel Siancas, presidente del directorio de Caja Sullana.

Encarecimiento

Estos retiros también perjudican el fondeo de las entidades financieras, sobre todo de las cajas que captan más cuentas CTS, pues reducen el flujo de recursos para crédito, afirmó.

Es muy probable que se encarezcan algunos productos de largo plazo, como las hipotecas, porque la banca y las microfinancieras están perdiendo un recurso que solía ser estable, añadió Siancas.

“Ahora el fondeo más rápido proviene de los depósitos. Las líneas de crédito del exterior que antes tenían tasas de 4%, hoy llegan a 7%, y si añadimos coberturas resulta más caro; por eso las entidades se están enfocando en captar ahorros, así se amplía la base de clientes que luego son sujetos de crédito”, dijo Rojas.

Cautela

Enfatizó que habrá mayor cautela o se limitará el crédito de consumo, a mediana empresa, préstamos hipotecarios con fondos propios y los otorgados a la pequeña empresa a más de cinco años.

“El crédito de mayor plazo ya se está restringiendo. Es un tema de riesgo; si el banco se financia a mayor tasa, el costo de los créditos sigue subiendo y no será tan rentable”, acotó.

Cajas elevan tasas para retener fondos

La inflación y el aumento de la tasa referencial del BCR vienen encareciendo el financiamiento y elevando las tasas de los depósitos. El sistema financiero ya está en un escenario complicado, pero las entidades están respondiendo a medidas como el retiro de la CTS con productos con mejores condiciones, como cuentas con tasas más elevadas, dijo Isabel Castillo, de Caja Arequipa.

Se ofrecen cuentas de ahorro digital con tasas anuales de 3.5%, que se pueden abrir desde el aplicativo móvil, así como depósitos a plazo con tasas de 6% anual, en los que el cliente puede hacer abonos ilimitados y hacer retiros de hasta el 30% del monto de apertura, precisó.

Son productos atractivos que dan seguridad al usuario y le brindan un fácil acceso a su dinero sin perjudicar su rendimiento en caso tenga una necesidad de liquidez en el corto plazo, agregó.

Cifras

S/ 2,404 millones totaliza la CTS de los que tienen hasta S/11,600 en estas cuentas.

5.3% era la de interés promedio de depósitos CTS en cajas municipales en abril.