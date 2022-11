El proyecto plantea suspender por hasta 5 años los procesos concursales de los clubes de futbol con planes aprobados que no se estén cumpliendo, que en la práctica, solo sería Universitario de Deportes.

Durante dicho periodo de 5 años, el equipo crema tendrá protección con relación a sus bienes. Es decir, no podrán ser liquidados.

“Lo que se está diciendo que por 5 años se van a suspender las normas excepcionales que se crearon para ayudar a los clubes, básicamente diciendo que estas no sirvieron para nada”, indicó Alfonso Pérez-Bonany, director del estudio PPU.

El experto señala que “en el 2010 se creó un procedimiento especial concursal para salvar a algunos equipos de la quiebra. Se vio que no sirvieron y, por ende, se creó un procedimiento especial de salvataje. Vieron que eso no funcionó y ahora presentan este proyecto que plantea 5 años más de “perro muerto” en el que los equipos tienen protección patrimonial contra sus acreedores”.

Pérez-Bonany señala que este es un sistema perverso donde lo temporal ahora se va volviendo indefinido y en el que las cuentas por cobrar de los equipos de fútbol se vuelven incobrables.

“Condenas a los clubes”

Además, durante esos 5 años la Sunat será quien ejerza la presidencia de la junta de acreedores de los equipos, teniendo la decisión final sobre qué acciones tomar sobre la misma.

“No solo extiendes la protección por 5 años más, sino que expropias de los derechos políticos de los acreedores y se los transfieren a la Sunat. Esto lesiona los derechos de crédito del resto de acreedores. ¿Qué pasaría si hay otro acreedor que tiene igual de acreencia que la Sunat? ¿Por qué se le pone una corona a dicha entidad?”, se pregunta el abogado.

“Es como si se expropiara el derecho político de los acreedores legítimos”, agregó, señalando que esto inclusive es inconstitucional.

Recalca que medida s como esta terminan condenando a estos clubes pues ninguna persona querrá financiar a un equipo que sigue recibipuntualizó. Uno de salvatajes y que se sabe que nunca pagará y contra el cual nunca se podrá hacer valer el derecho de crédito en su contra.

"En cualquier parte del mundo las empresas que no son rentables desaparecen, pero eso no aplica en el Perú si eres club de futbol", puntualizó.

Estadios como obras por impuestos

Por otro lado, la iniciativa legal pretende que el desarrollo de infraestructura deportiva califique como obras por impuestos.

Las obras por impuestos son un mecanismo mediante la cual las empresas privadas pueden adelantar el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar un proyecto de inversión pública específico.

Por ejemplo, una empresa podría realizar un puente si es que así lo requiere el Estado y mediante dicha obra pagar sus impuestos.

Lo que propone el proyecto es que cuando un equipo de deporte quiera realizar infraestructura deportiva lo mismo aplique para ellos. Es decir, que se tome como si estuviesen pagando sus tributos al realizar sus propias obras.

“Crear un régimen excepcional para clubes deportivos es absurdo y es un movimiento casi político, sin ningún aspecto técnico”

Propuesta problemática

Jorge Picón, socio del estudio Picón, señala que “permitir que obras por impuestos encaje en temas deportivos es muy peligroso” y desvía el uso de impuestos para usos sectoriales específicos en lugar de operar con una caja única de la que todo el presupuesto se va distribuyendo de acuerdo a las necesidades del país.

“Digamos que luego se utilice un mecanismo así para postas médicas, colegios o para cualquier otro sector, volveríamos al caos de los años ochenta, donde había cajas para cada sector y nada funcionaba”, indicó Picón.

El abogado señala que la propuesta es “ridícula”.

Por su parte, Pérez-Bonany señaló a Gestión que esta medida “espera mucho de los clubes”, indicando que si ya están con deudas tremendas y en concursos públicos es casi imposible que realicen obras por su cuenta.

Régimen especial tributario

Por otro lado, el proyecto plantea un régimen especial tributario para los equipos de fútbol.

Al respecto, Picón señaló que “cada tercer o cuarto año los congresistas sacan una ley mediante la cual quieren postergar el pago de impuestos, pero esa no es la respuesta y no va a funcionar. Es más de lo mismo.”

El abogado agrega que se está planteando un régimen “excepcional” para algo que no lo es.

“Hay deudas de universidades y otras entidades mucho más relevantes y que son fuentes de trabajo que requieren una atención similar pero no la tienen. No por ser club deportivo le voy a dar régimen especial, pero no a alguien que genera mucho más trabajo”, agregó.

Además, señaló que “crear un régimen excepcional para clubes deportivos es absurdo y es un movimiento casi político, sin ningún aspecto técnico”.

