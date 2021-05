En el año 2020 se lograron valorizar 92,822.84 toneladas de residuos sólidos en todo el país, superando lo registrado en el 2019, cuando se valorizaron 84,063 toneladas de residuos (27,174.36 de inorgánicos y 56,888.20 de orgánicos, informó el Ministerio del Ambiente (Minam).

Esto demuestra el avance en las acciones que buscan dirigir al Perú a la implementación de una economía circular y respeto del medioambiente. Para ello, es importante, la labor que realizan diversas empresas de gestión de residuos sólidos, aquellas que recopilan deshechos y les dan un nuevo valor agregado, sobre todo aquellos que dejan las industrias en el país.

La pandemia tuvo un impacto en el sector durante el año pasado. De acuerdo con José Diniz, gerente general de Innova Ambiental, los residuos generados por industrias y peligrosos reportaron una caída del 20%. Sin embargo, los biocontaminados, aquellos generados por el sector salud, crecieron diez veces más, con lo cual hubo un aumento en la demanda de tratamiento, no solo en relleno sólido, también en autoclave e incineración.

“No es una práctica recomendable llevar este tipo de residuos a los rellenos sanitarios. Deberían pasar por otro tipo de tratamiento para dejarlos inertes, como el proceso de autoclave o de incineración. En otros países se realiza ello y es mejor para el medioambiente”, dijo Diniz a Gestión.pe.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la segregación para fomentar mucho más el reciclaje. “Hay una oportunidad muy grande de valorizar residuos, pero el problema está en la separación de estos. El recojo debe de ser bueno y llevarse a estructuras que no son relleno, porque de esa forma se generará más valor”, manifestó el ejecutivo de Innova Ambiental, compañía que cumplió 25 años en territorio nacional.

Felipe Barros, gerente general de la empresa Resiter, con diez años en el mercado peruano, indicó que el 99% de residuos que genera la industria se puede reutilizar. Sin embargo, el 90% termina en el relleno sanitario. “Esto puede convertirse en una buena oportunidad para la reutilización y generación de economía circular”, declaró.

Añadió que hoy en día diferentes industrias terminan desechando sus residuos al relleno sanitario cuando se podría reutilizar de alguna forma con diversos procesos, ello se debe porque suele ser lo más sencillo en vez de recuperarla. Asimismo, indicó que Perú tiene los costos de disposición final más bajos de la región.

El ejecutivo de Resiter mencionó que diversas industrias han creado una política ambiental en la reutilización de residuos y están trabajando en ella para que sea económicamente rentable en lugar de llevarlo al relleno. De esa manera, dejan de encapsular un problema ambiental y buscan la reutilización.

La tonelada de residuos comunes que va a los rellenos está costando US$ 5 en el Perú, mientras que en países con economías más desarrolladas está en US$ 100. “En países desarrollados no se piensa llevar toneladas de residuos de relleno porque se le da economía circular que está en el orden de las US$ 20 y US$ 25 por tonelada”, explica.

Precisó que en el tratamiento del vidrio, papel y cartón no existe mucho proceso productivo en el reciclaje. Pero para reutilizar un aceite usado u otros químicos suele ser más difícil el proceso para recuperarlo, por ello, se evalúa si conviene más llevarlo al relleno.

La economía circular se basa en aprovechar los recursos donde prima la reducción, reutilización y reciclaje del producto. Es uno de los trabajos que está pendiente en el Perú. Una de las dificultades se encuentra en la segregación.

“Una empresa industrial puede reutilizar el 99% de sus residuos. Pero el problema continúa siendo la segregación. Si se echa una botella de cristal a un basurero que no es de vidrios no se ayuda a la segregación y se va como residuo general. Entonces, será difícil reutilizarlo”, manifestó.

Añadió que la informalidad también es otro problema que limita mejorar la gestión de residuos. Sin embargo, lo considera como una oportunidad para las industrias que empiecen a trabajar en una economía circular.