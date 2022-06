¿Cómo va el intercambio comercial entre Perú y China?

Va muy bien. Se aceleró después de la firma del TLC. El volumen comercial entre ambos países superó los US$ 37,000 millones el año pasado. Se estima que dentro de 10 años, China tenga una población de 800 millones de habitantes con poder adquisitivo igual que EE.UU. y demande más, por lo que ese volumen podría crecer hasta ser más de la mitad del total del comercio del Perú.

Las proyecciones indican una ralentización de la economía china, ¿afectará eso las exportaciones peruanas mineras?

De ninguna manera. China mantendrá su crecimiento económico y, por el contrario, aumentará la demanda de productos agropecuarios. Y, por otro lado, estamos muy involucrados en implementar nueva infraestructura en nuestras ciudades. Más autopistas, más ferrocarriles. Fabricar nuevas bases de transmisión de la señal 5G, por ejemplo.

Lo que demandaría más importación de cobre desde Perú…

Así es, no solo cobre, todo tipo de metales. China demanda para la transmisión de electricidad en ultra alto voltaje, ya que usamos energía solar y eólica, así que necesitamos fabricar cables con esta tecnología y eso requiere cobre, litio. Otro pendiente es construir estaciones de carga de autos eléctricos e infraestructura de data center. Todas estas construcciones implican una gran demanda de metales por China.

Y respecto a las exportaciones no tradicionales desde Perú, ¿cuáles son las proyecciones?

Son positivas. Teniendo un mercado de 1,400 millones de habitantes, la demanda de confección peruana típica con insumos locales va a tener buena acogida. La quinua, palta y arándanos seguirán siendo los alimentos preferidos. Además, si colaboramos en economía digital, lo que implica la utilización de plataformas de e-commerce, las pymes peruanas podrían exportar directamente a China.

China es el primer inversor extranjero en el Perú. ¿Además de la minería, en qué otros sectores están sus inversiones?

La minería ocupa gran parte. Solo Las Bambas representa un tercio de la inversión de China en el Perú. Fueron como US$ 10,000 millones de inversión. Hace falta un esfuerzo de ambos gobiernos para que ampliemos nuestras inversiones a otras áreas como la telecomunicación e infraestructura, ya que Perú tiene una brecha de infraestructura por cerrar: necesita autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.

¿Ya hay un acercamiento con el Gobierno para concretar esas inversiones?

Sí, tenemos una estrecha comunicación con las autoridades peruanas para una posible cooperación. Yo creo que es importante dar el primer paso.

¿El conflicto social en torno a Las Bambas y otros en el país puede ahuyentar la inversión de empresas de China en Perú?

No. Vamos a esforzarnos juntos para resolver esos problemas. Es un buen indicio el acuerdo preliminar para reanudar la producción (de Las Bambas), pero hace falta un trabajo mayor del Gobierno peruano porque esas demandas de los comuneros tienen gran irregularidad.

Hace falta una investigación de dónde está el dinero que la empresa china ya ha pagado: S/ 2,500 millones a 500 comuneros por las tierras y eso quiere decir que cada comunero recibió más de S/ 1 millón, pero muchos de ellos están viviendo en una condición precaria y creen que la empresa china no ha pagado. Hace falta una investigación.

El bloqueo a Las Bambas puede reanudarse como ya ocurrió antes. ¿El Gobierno de China y Las Bambas tienen un plazo para que estos conflictos terminen o, si no, cerrar su operación?

No hay plazo. Van a mantener firme su voluntad de cooperación, pero creo que se necesita una voluntad de ambas partes. El Gobierno peruano debería prestar mayor atención y averiguar dónde fue a parar el dinero que les dio la mina a los comuneros y si estos tienen razón o no en sus nuevas demandas de pago por las tierras.

Entonces, Las Bambas no está dispuesta a dar más dinero a las comunidades...

No. Se debe entender que cada comunero recibió más S/ 1 millón. Si la empresa cede y paga una suma más, afectaría no solo a ella, sino a toda la imagen del Perú porque no vendría ninguna inversión más, ya sería demasiado costoso.

Se habló de construir un mineroducto desde Las Bambas hasta un puerto en el sur. ¿Se concretará?

El proyecto para construir un tren desde las zonas mineras (del sur) hasta la costa requiere primero un estudio de factibilidad; analizar si el volumen de traslado de minerales alcanzaría para sustentar la inversión. Pero es más un rol del Estado peruano hacer esta infraestructura.

¿Las condiciones para invertir en Perú se están deteriorando?

Perú tiene una imagen de libre comercio que atrae mucho la inversión y creo que va a mantener esa identidad.