Diario Expansión (España) - RIPE

El coronavirus ha sacudido a los titanes de las Bolsas. Las 100 empresas más valiosas del mundo han perdido durante el primer trimestre US$ 3.9 billones de dólares (3.6 billones de euros) de su capitalización, cantidad equivalente, por ejemplo, al PBI de Alemania o a casi tres veces el de España.

La valoración bursátil conjunta de esa elite internacional ascendía a US$ 21.5 billones a cierre de marzo, frente a los US$ 25.4 billones del 1 de enero. Solo las primeras 50 cotizadas del ránking se han dejado US$ 2.8 billones -cantidad similar en este caso al PBI de un país como Francia- para sumar hoy en total 16 billones, según el análisis realizado por EXPANSIÓN a partir de los datos de Bloomberg.

Entre los sectores más representados en el ránking, el financiero es el más penalizado: su valor total se redujo un 24%, hasta US$ 4.2 billones. Le siguen las tecnológicas, con un 10% menos. Su capitalización conjunta, no obstante, aún roza los US$ 9 billones, mostrando su claro predominio.

Entre las actividades con menor representación en esta elite, las mayores caídas corresponden a aeronáutica (68%) y textil (38%). En el primer caso se debe a la salida de Airbus y Boeing del top 100 ante la virulencia en el sector del Covid-19. En el segundo, al fuerte descenso de LVMH y Nike se añade que Inditex también queda fuera del ránking (es ahora la 105º, con lo que España se queda sin representantes).

Por zonas geográficas, la capitalización de las compañías de EE.UU. presentes en la lista asciende a US$ 13.3 billones, lo que supone un 14% menos que al inicio de año como resultado del peor trimestre de la historia de Wall Street. No obstante, las cotizadas con pasaporte norteamericano suponen aún el 62% del total.

Las europeas sufren más: recortaron un 31% su valor en Bolsa, hasta US$ 2.6 billones. Apenas pesan un 10% en el top 100. Las cotizadas asiáticas salen, sin embargo, más airosas de la pandemia: sus firmas, con una capitalización de US$ 5,.3 billones, sólo caen un 10%. Suponen el 23.3% del ránking.

Al analizar los nombres propios, sólo cambia una empresa en el top 10 respecto a enero: Johnson&Johnson le quita el décimo puesto a JPMorgan. En el resto, bailan las posiciones y se confirma tanto el predominio de las tecnológicas -con 7 compañías- como el reinado de Saudi Aramco en el ránking por capitalización: pese a bajar cerca de un 20% desde enero por la pandemia y la nueva crisis del crudo, a cierre del primer trimestre estaba valorada en US$ 1.6 billones. Es, eso sí, la única embajadora del sector petrolero en el top 10, que hace poco más de una década estaba dominado por Exxon, General Electric, PetroChina y Royal Dutch Shell.

Tras Saudi Aramco, el segundo lugar corresponde a Microsoft, que adelanta a Apple con un valor de US$ 1.2 billones al lograr mantener su cotización. El fabricante del iPhone, ahora tercero, baja el 13.4%, hasta US$ 1.11 billones. Junto a Microsoft, hay otra gran empresa que resiste el envite del coronavirus: Amazon, que se revalorizo un 5.4% y escaló al cuarto lugar. Adelanta así a Alphabet -quinta-, que cayó el 13.25% en el último trimestre. Al tiempo, Alibaba -sexta- rebasó a Facebook, ahora séptima, por delante de Tencent, y Berkshire Hathaway.

Con este escenario, reina la incertidumbre. El segundo trimestre arrancó con más de un tercio de la humanidad confinada, grandes multinacionales de este top 100 paradas y las Bolsas peleando por detener el desplome de la capitalización mundial.

Ninguna española en el top 100

Al compás de la virulencia de la pandemia del coronavirus en España -uno de los países más afectados- ninguna empresa del Ibex 35 logró entrar en el primer trimestre en el top 100 de las compañías más valiosas del mundo, como sí sucedía a principio de año, cuando Inditex se colocaba en el puesto 99. A cierre de marzo, el dueño de Zara bajaba hasta la posición 105, fruto de una crisis que ha impactado con fuerza en su negocio con el cierre de sus tiendas y el parón de las fábricas, como les ha sucedido a LVMH o Nike, sus rivales en el ránking.

La segunda cotizada española en la lista de las empresas con mayor capitalización a fin de marzo- Bloomberg computa cerca de 3,000 empresas con una cotización mínima de US$ 3,700 millones- es Iberdrola (140º), seguida de Santander (265º) -que en 2018 figuraba dentro del top 100- y Telefónica (486º).

A continuación, y ampliando el foco al top 1,000, se sitúan Amadeus, Endesa, BBVA, Grifols, Cellnex, Naturgy, Aena, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, ArcelorMittal, Siemens Gamesa, Red Eléctrica, ACS, IAG y Acciona. Mapfre, Enagás y Colonial cierran la presencia de España entre las mayores empresas.