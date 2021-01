La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) estimó que la frambuesa sería el nuevo fruto peruano con las mayores expectativas de exportación entre los productos nacionales para los próximos años.

El gremio precisó que las frambuesas peruanas solo han sido exportadas en pequeñas cantidades a distintos países por montos no superiores a US$ 5,000. No obstante, esta situación podría cambiar si el producto ingresa a Estados Unidos, el principal socio del sector agroexportador del Perú, tema en el que se viene trabajando.

De concretarse ello, la frambuesa peruana podría seguir una ruta similar a la de los arándanos, producto bandera de la canasta agroexportadora del país.

“Además, el ingreso de la frambuesa peruana a Estados Unidos haría que el interés por invertir en este cultivo por parte de los agroindustriales peruanos aumente de manera exponencial”, afirmó el gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, Rafael Zacnich.

Comex Perú detalló que en el 2019, Estados Unidos importó frambuesas por un total de US$ 1.36 millones, un alza de casi 20% respecto al año previo. Esta evolución es constante desde el 2017 y se estima que continuaría en esa línea, aspecto que resultaría muy beneficioso para las frambuesas peruanas y, en general, para la canasta agroexportadora nacional.

De lograr su ingreso a dicho mercado, los agroexportadores peruanos tendrían como principal competidor a México, que concentra el 99% de las compras de frambuesas de Estados Unidos. En el 2019, el sector agroexportador mexicano vendió frambuesas a Estados Unidos por US$ 1.35 millones.

Otros productos

El representante de Comex Perú detalló que la frambuesa encabeza y forma parte de un grupo de seis nuevos productos de agroexportación que cuentan con una gran demanda potencial en el exterior y que podrían ganar protagonismo en la canasta agroexportadora peruana en los próximos años.

Los otros cultivos son la granadilla, el aguaymanto, la pitahaya y la cúrcuma. Precisó que también como sétimo producto figura la cereza, pero su cultivo aún está en periodo de prueba.

Zacnich refirió que convertir ese potencial en una realidad dependerá de que Estados Unidos emita autorizaciones sanitarias para que ingresen a su mercado.

“Un factor que demuestra la oportunidad que tendrían estos frutos es que desde que comenzó la pandemia, en los principales mercados del mundo se están buscando cultivos que tengan antioxidantes y sean saludables”, manifestó.

Por ello, agregó, es muy probable que se consoliden en los próximos años. “Sabemos del interés que generan y del potencial que pueden tener cuando se obtengan los certificados sanitarios, no necesariamente en el 2021, pero sí en los próximos años”, sostuvo.

En la actualidad, estos productos se envían como muestras a distintos mercados. Solo la granadilla ya se exporta a destinos como Canadá, España, Países Bajos, Francia e Italia. Los envíos de granadilla en el 2019 alcanzaron los US$ 345,000.