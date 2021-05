El economista Kurt Burneo detalló -en RPP Noticias- los puntos añadidos al plan de los 100 primeros días de Gobierno de Perú Libre, que será presentado esta tarde, que lo desanimó a integrar el equipo técnico de este grupo, pese a que fue invitado por el candidato Pedro Castillo, ante la negativa del secretario general de este partido, Vladimir Cerrón.

“(¿Cuáles son esos puntos en las que no está de acuerdo?) Le voy mencionar dos por tema de tiempo. Una es la restricción a las importaciones . En el momento que usted restringe importaciones, lo que está generando es un mercado cautivo para los productos locales. Al no haber competencia, obviamente los bienes y servicios ofrecidos por los locales sin competencia tienden a bajar de calidad y a subir de precio”, explicó.

Agregó que esta historia -de restricción de las importaciones- “el Perú ya lo ha vivido en el pasado con la industrialización por sustitución de importaciones entre los años 1970, cuyo resultado fue desastroso, ocurrido durante la dictadura militar. ¿Qué pasó por entonces? al restringirse las importaciones, los productores locales bajaron de calidad y subieron sus precios. Eso esta en el famoso registro nacional de manufactura que existía en 1960 y 1970 ”.

El otro tema por la desistió apoyar a Castillo es por la estratificaciones. “Entiendo la necesidad de mejorar la recaudación fiscal, pero n o se puede establecer que si la empresa no acepta una nueva estructura tributaria y un replanteamiento de las tasas, inmediatamente se expropia o se estratifica” .

“Se dice que el Estado puede asumir esa función. Miren ustedes la situación en la que estamos donde el Estado no puede cumplir con sus funciones fundamentales como dar la seguridad adecuada, porque no hay los recursos”, añadió.

El economista precisó que en el equipo de Perú Libre hay “mucho desorden” ya que no hay una sola vocería, sino varias. También consideró que el plan de los 100 días de Gobierno encaja con el ideario de Vladimir Cerrón (presentado ante el JNE como el plan de Gobierno de Perú Libre).

“El tema de lo que es una campaña electoral un elemento básico es la certidumbre y la confianza, que se relativizan cuando hay varias iniciativas o propuestas a la vez, entonces la gente puede pensar, ¿cuántas propuestas hay y asociadas con quien? Ello indicaría que se persiste en conceptos equivocadas sobre todo en la parte económica”, detalló.

“Todo cambio impositivo -por ejemplo- pasa por el Congreso, entonces para hacer la cuarta parte de lo escrito en dicho plan depende de las decisiones del Congreso, y todavía no se ha avanzado mucho, no hay una discusión con los congresistas electos. La pregunta que surge, ¿si no es por la vía congresal, de qué manera piensan lograrlo? evidentemente cuando se proponen cosas cuya viabilidad no está asegurada, obviamente se genera incertidumbre y falta de confianza”, finalizó.

-Qué dice el plan de los 100 primeros días de Gobierno-

De acuerdo al documento que será presentado hoy (que lo puede leer aquí) sobre las importaciones se indica -a la letra- “se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado, en especial a confeccionistas, industria de calzado, ganaderos lecheros y otros”.

Así como la implantación de -a la letra- “nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”.

En concreto se indica un “nuevo impuesto a las sobre ganancias, producto de un Diálogo Nacional Descentralizado” (no se especifica si con las empresa o con quiénes) así como la “eliminación de exoneraciones de tributarias que fueron dadas por un periodo de promoción y que ya no son necesarias para las empresas”.