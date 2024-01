Durante este 2024 el comercio exterior en Junín crecería entre 6% y 10%, proyecta la Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de este departamento. Aunque señalan que el avance es lento, este año se espera impulsar más el rubro no tradicional.

“Esperamos crecer entre 6% y 10% en nuestra exportación tradicional y no tradicional. La tradicional se sostiene por los envíos mineros que han crecido. En el rubro de no tradicional estamos hablando de US$ 200 millones en ventas, esperamos crecer de US$ 50 millones a US$ 100 millones más”, dijo el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, José Luis Álvarez.

Justamente, Álvarez señala que si bien el sector que genera ingresos más importantes es la minería, se buscará impulsar la exportación agrícola debido a las importantes obras que están en desarrollo.

“Nuestra estrategia es fortalecer más el tema de comercio porque tenemos cerca dos cosas importantes: el puerto de Chancay, que obviamente es un hub que nos va a permitir sacar más directamente los productos; y la nueva Carretera Central, que va a reducir las horas y, por lo tanto, el costo logístico a la exportación. Estos dos proyectos emblemáticos van a activar nuestro comercio exterior y van a desarrollar profundamente nuestra economía”, sostuvo.

Otras de las medidas que se vienen trabajando para impulsar la agroexportación de Junín es el Instituto Regional del Café, así como otros acuerdos.

“Es una obra importante que se culminó luego de muchos años y que ahora vamos a inaugurarla. Estamos firmando un convenio con Costa Rica que va a significar un cambio en cuanto a la estrategia. Esto va a mejorar nuestra productividad, la cantidad de producción por hectárea va a mejorar y va a significar un cambio”, señaló.

Si bien los principales productos agrícolas de exportación de Junín son el café, el kion y el cacao, el representante del Gobierno Regional indica que para el 2024 también se está buscando impulsar el biocomercio .

“Hay algunos productos que tienen que ver con el biocomercio, productos de la selva o comunidades nativas que están buscando ciertos mercados porque el tema de salud y medicina está creciendo a nivel mundial. Ahí vamos a invertir un poco más. Hay muchos productos que están siendo buscados, demandados para medicina tradicional”, expresó.

Álvarez precisó que aún no se tienen definidos los mercados con los que se podría trabajar este biocomercio, pero indica que uno de los posibles países sería España. “Para lograr esto, la herramienta es Procompite, con la cual nosotros entregamos a los productores dinero para sus inversiones y sus acciones empresariales, para que ellos hagan su modelo de negocios y exporten. Vamos a invertir aproximadamente S/ 100 millones como gobierno regional”, agregó.

Expectativas para el turismo

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín también se refirió a las proyecciones para el sector turístico en sus región, que crecería hasta en 40%.

“Este año se espera que el turismo interno crezca entre 30% a 40%. En cuanto a turismo externo, queremos alcanzar un incremento de 5% a 10%. Las expectativas para el turismo son altas por el bicentenario de la Batalla de Junín, que es un hecho muy importante para Latinoamérica”, comentó.

Aunque la mayor parte de turistas que llegan a Junín son nacionales, para este año se espera que las celebraciones atraigan más viajeros procedentes de países vecinos como Bolivia, Chile y Argentina.

“En turismo externo llegamos a crecer 2% o 3% en el 2023. En turismo externo estamos hablando de unos 60,000 a 70,000. Si llegamos a 200,000 es suficiente en esta etapa” , agregó.

Álvarez recordó que durante el 2023 llegaron a la región alrededor de 1.2 millones turistas, entre nacionales y extranjeros, generando ingresos de cerca de S/ 800 millones.