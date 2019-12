Julio Velarde lleva trece años siendo presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), tras ser designado en el 2006 y ratificado consecutivamente por distintos gobiernos en el 2011 y 2016.

Los periodos en la presidencia del BCR son de cinco años, por lo que su actual gestión culminará en julio del 2021. Tras ello, ¿está en la expectativa de Julio Velarde ser en el futuro ministro de Economía?

Eso le preguntamos a Julio Velarde en la última conferencia de prensa realizada por el BCR la semana pasada, con motivo de la presentación del Reporte de Inflación.

Al responder, Velarde descartó la posibilidad de asumir la cartera de Economía. Según indicó, cada vez está más especializado en políticas monetarias y ya no tanto en las políticas fiscales.

“No (sería ministro de Economía). Estos últimos años estoy siendo cada vez más ignorante de la parte fiscal, precisamente por que no me meto (en esa área). Probablemente antes de entrar al Banco Central sabía más de la parte fiscal que ahora, por que exprofesamente uno no se mete por no estar en ese tema”, señaló Velarde.

El caso Chlimper

Por otro lado, la investigación de la fiscalía a José Chlimper por los aportes de campaña a Keiko Fujimori no es causal de vacancia como director del BCR, indicó Julio Velarde.

“No hay causal de vacancia por ser investigado. La causal de vacancia se da si es condenado en un juicio”, subrayó Velarde.

El periodo de José Chlimper como director del BCR también culminará en el 2021.