El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió a la situación económica del país y al descontento de la población con la administración del Estado. Atribuyó responsabilidad de esta situación a que las autoridades no han sido capaces de ofrecer mejores servicios a las personas.

Según Velarde, hay servicios básicos que el Estado tiene que proporcionar a la población como salud y educación, pero no se ha venido cumpliendo con este objetivo.

“Cuando esa salud y educación no se da, qué se puede esperar. Si los servicios básicos más esperados no se les proporcionan a la población, no es de sorprender que esté descontenta”, afirmó durante su participación en CADE Ejecutivos 2022.

Según el presidente del BCR, esta situación no se trata de un problema de recursos. “Realmente tenemos los ingresos para brindar mejores servicios”, añadió

Problemas institucionales

El titular de la entidad monetaria explicó que una parte de esta deficiencia, con la que el Estado no ha podido mejorar los servicios públicos básicos, se debe a problemas institucionales, que no necesariamente son solo del sector público o los funcionarios, sino también los relacionados con quienes deben ofrecer el servicio, agrupados en los sindicatos de los sectores.

“Hay que tomar en cuenta que siempre son más importantes los alumnos que los sindicatos, o los enfermos que los sindicatos”, refirió el economista, quien añadió que solucionar estos problemas es una tarea urgente.

Para Velarde, la participación política es clave para solucionar este problema y los que vienen aquejando a la administración pública, más aún en un entorno donde los partidos políticos están desapareciendo. “Sin participación política no hay solución”, precisó.

Crecimiento de la economía

Respecto del crecimiento de la economía, el presidente del BCR reiteró que espera que este año el avance del PBI sea de 3% y del 2023 también sea “cercano a 3%”.

Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), redujo su estimado de crecimiento para este año a entre 2.7% y 3%. Hasta el mes de agosto la tasas esperada era de 3.3%.

Velarde refirió que después de un primer semestre de un crecimiento fuerte, en la segunda mitad del año se observará una ralentización. En este periodo el avance está sostenido por la construcción, que ha mejorado sus indicadores por el repunte de la inversión pública.

“Construcción por la forma en que se mide, va a crecer fuerte este semestre porque obra pública viene creciendo fuertemente”, precisó.

Actualmente la proyección de crecimiento del BCR es neutral, es decir, el 3% no tiene sesgo ni al alza ni a la baja, dijo el funcionario.