Las exportaciones de joyería peruana se recuperan a un ritmo acelerado y este año estarían cerca de alcanzar los niveles de 2019 tras una marcada caída sufrida el año pasado, según sostuvo Ricardo Espejo, coordinador de Inteligencia de Mercados del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL. En su principal mercado, los Estados Unidos, se ven favorecidas por la tendencia del público a optar por las alhajas de menor precio.

En el 2019, el Perú exportó unos US$ 117 millones en joyas, pero este monto se redujo en 38% durante el 2020, a US$ 72 millones, como consecuencia de la crisis económica global. Como el público de los principales mercados de destino perdió poder adquisitivo, las compras de estos artículos suntuarios también se redujo.

Sin embargo, entre enero y abril del presente año, los envíos sumaron US$ 30 millones. Para este año, si bien todavía no se espera recuperar los niveles del 2019, se proyectan ventas por más de US$ 100 millones, dice Ricardo Espejo.

El factor más determinante en este proceso de recuperar las exportaciones será la reactivación de los mercados de destino. La buena noticia para este sector es que su principal mercado, los Estados Unidos (que concentra el 84% de las ventas de joyería peruana), ya ha logrado un importante nivel de avance en la vacunación contra el COVID-19, lo que dinamizará su economía. Como recuerda espejo, el 70% de la población de Nueva York ya recibió estas dosis.

“Creemos que las ventas a este mercado pueden crecer más teniendo como referencia que varios de los estados de este país están reabriendo sus negocios y por ende se dinamizará su economía”, añade el coordinador de Inteligencia de Mercados.

Por otro lado, el turismo de vacunación en Estados Unidos también favorece a los exportadores peruanos de joyas, pues personas de diferentes partes del mundo adquieren estos artículos peruanos durante sus visitas.

Además, al haberse disminuido los ingresos de gran parte del público estadounidense, también han cambiado sus prioridades al momento de elegir una joya, pues ahora el factor principal es el precio, no la marca.

Esto favorece a los productores peruanos, que ofrecen joyas de menores precios a través de marcas menos conocidas o de maquila. “Ahora que los ingresos de la gente no son tantos como antes, evalúan un poco más antes de comprar, se prioriza más el costo-beneficio, por encima de las marcas. Esto favorecerá a la joyería peruana”, agrega.

Este último factor contribuirá a superar los US$ 100 millones en envíos este año y para el 2022 permitiría elevar los envíos por encima de los registrados en el 2019, sostuvo.

Los dos principales mercados para los envíos de joyas peruanas son los Estados Unidos y Canadá, mientras que son de menor cuantía las ventas a países de la región como Chile o Panamá.