En el nombre del sector empresarial, el vocero cataloga como “sorpresiva” la reforma ministerial a cargo de Dina Boluarte, presidenta del Perú. “Nos deja una mala sensación”, enfatiza.

Tras las fichas movidas —que incluye la renuncia de Gustavo Adrianzén como premier, siendo Eduardo Arana su reemplazo—, suma a la lista de preocupaciones la incertidumbre que la coyuntura nacional provoca en la voluntad de los inversores.

-¿Qué sensación deja en el sector privado el cambio del titular del MTC?

Pérez Reyes es un ministro solvente, conoce el Estado, tiene experiencia y un currículo adecuado, estaba bien ubicado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); no entendemos el cambio. Además, es reemplazado por una persona que realmente no conocemos ( César Sandoval ).

No sé si ha manejado alguna institución de nivel ministerial, pero es un misterio absoluto. Al parecer, no tiene el perfil adecuado (para esta cartera).

-El ministro Sandoval está afiliado al partido Alianza para el Progreso, de César Acuña, ¿les hace ruido?

La molestia no es que pertenezca a un partido político, la molestia va por el perfil, por la expertise. El ministro tiene que ser una persona perfectamente conocedora de su sector, conocedora del aparato público que va a manejar.

-Sandoval va a tener a cargo más de S/ 5,800 millones para obras públicas, ¿no es riesgosa su militancia?

No estigmatizaría a algún ministro o funcionario público por pertenecer a un partido. La persona, incluso siendo independiente, puede ser honesta o deshonesta. Preocupa que el ministro no tenga el CV que se necesita para una cartera tan importante, y preocuparía aun más si es que tiene algunos antecedentes negativos. [...] Nos llama a estar alertas.

¿Considera adecuado a este gabinete de transición? Digo “transición” porque falta menos de un año para las elecciones.

Nosotros pensamos que este gabinete debió ser conversado previamente. No ha sucedido así y creemos que es un error más que se comete en el Ejecutivo.

Ya hemos visto resultados anteriores, cuando se han nombrado ministros entre cuatro paredes, a puertas cerradas, sin que participe la opinión pública.

Esa improvisación ha traído malos resultados y, lamentablemente, no se cambia el procedimiento a pesar del llamado que hemos hecho como empresarios.

[...] Para escoger a las personas idóneas tenemos que, por lo menos, enterarnos de las propuestas que se hacen.

Ha habido cambios importantes en el gabinete, pero se han ratificado a varios ministros.

No voy a mencionar a todos los que creo que son buenos ministros porque son muchos, pero hay otras carteras donde no están la personas más adecuadas, y hay carteras también donde estaba la persona idónea e, inexplicablemente, se le saca. Esas cosas no se deben hacer a puertas cerradas.

Hacerlo a puertas cerradas conlleva un mensaje.

Sí, correcto, conlleva un mensaje. Y es un mensaje que, creemos, es equivocado.

Precisamente por la cercanía a las elecciones 2026, ¿este gabinete tendría tiempo para hacer cambios importantes?

A través del Ministerio de Economía se estaban haciendo cambios muy importantes. Eso nos daba la evidencia de que no estaba en piloto automático. Ahora no sabemos qué va a pasar.

APP y G2G bajo la lupa

Usted calificó a Pérez Reyes como solvente, ¿qué nivel de coordinación tenía el gremio con él y qué nivel se espera sostener con Sandoval?

Sí había un nivel de coordinación con él y cumplía con los requisitos para encabezar el MTC. [...] Ahora, en el Ministerio de Economía y Finanzas, es distinto. Ahí predominaba un programa de desregulación, un programa de destrabe que Salardi tenía como prioridad: se había comprado ese pleito. No sé si Pérez Reyes tiene la intención de comprarse lo mismo.

En cuanto a las Asociaciones Público Privadas también ocurría algo similar. Salardi apostaba firmemente por las APP y por OxI. No sé si Pérez Reyes tiene la misma intención.

Todo nos deja muchas dudas. ¿Los inversionistas que ya habían confiado en el impulso de Salardi van a seguir con dicho grado de confianza? Un ministro que viene con un programa novedoso y con mucha decisión de llevarlo adelante dura tres meses. Eso no muestra estabilidad del Gobierno.

Pérez Reyes es creyente del sistema híbrido (G2G + APP). ¿Qué tan clave es que no se pierda el avance registrado en las APP?

Importantísimo. Todo lo que ya había sacado adelante ProInversión tiene que seguir adelante. Sería nefasto que alguno de esos proyectos que ya están encaminados se paralicen o se ralenticen.

Nosotros también creemos que las APP hay que darles prioridad por encima de los G2G, porque los G2G son más costosos y porque, de alguna forma, el Estado peruano renuncia a sus funciones.

Probablemente hay proyectos que son muy complejos y que tengan que hacerse por G2G, pero tienen que ser los mínimos posibles. Los G2G deben dejar enseñanzas para que no sean una cosa permanente.

[...] Solo si no ha funcionado algún proyecto por APP, ese proyecto en específico podría ir a un programa híbrido o G2G incluso.

¿Qué proyectos clave que todavía se están gestionando podrían registrar un retroceso en el caso de que Sandoval desconozca el manejo de su cartera?

Sí, hay una variedad de proyectos, como el Anillo Vial Periférico, las líneas del Metro, los aeropuertos en provincias, las carreteras, hay varios tramos en la longitudinal de la sierra, 22 proyectos de irrigación. Es decir, hay una cartera muy importante que Salardi y Pérez Reyes habían articulado en conjunto. [...] Hay que ver si las declaraciones de interés que tenían los los postores no se verán afectadas.

Brecha en infraestructura

Se ha cuestionado mucho la reforma en la ley de APP, ¿qué piensa usted al respecto?

Me parece perfecto que se le quite implicancia a la Contraloría. Es un órgano que ha demostrado resultados desastrosos. Ha consumido una cantidad de recursos en su presupuesto y lo único que ha logrado es atemorizar funcionarios y ralentizar todos los procedimientos, todas las soluciones de controversias, todas las adendas, todo lo que es necesario a veces para concretar un proyecto.

[...] El MEF va a seguir interviniendo. Se le va a quitar un poco de intervención a instituciones que tenían poco que ver en el asunto. Las APP se estaban demorando demasiado, a veces cinco, seis, ocho años en madurar.

Por último, ProInversión debería convertirse en una entidad con espíritu de excelencia, tipo Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con autonomía. Así vamos a tener una entidad que contribuya a cerrar la brecha en infraestructura: totalmente técnica, profesional y con funcionarios de primer nivel.

Con respecto al shock desregulatorio, ¿cuáles sen los tres temas que Pérez Reyes debería priorizar?

En el shock desregulatorio hay procedimientos que ya el Indecopi ha catalogado como barreras burocráticas; entonces, eso debería generalizarse.

Y, desde luego, hay que eliminar algunos más, fuera de que hayan sido declarados como barreras burocráticas, porque las municipalidades y algunas otras entidades, como el Ministerio de Trabajo (MTPE) o Sunafil, tienen procedimientos que a la pequeña y a la microempresa no las dejan respirar. Va en contra de la formalización, que es algo que el país necesita con urgencia.

Lo otro está muy asociado a las obras por impuestos y APP que tenían procedimientos largos. Justamente la nueva norma de APP apunta a eso.