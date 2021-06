Entre enero y abril del 2021, las inversiones del sector minero en el país alcanzaron la suma de US$ 1,298 millones, cifra que significó una contracción de 1.2% con relación al primer cuatrimestre del año 2020 cuando se reportaron US$ 1,313.7 millones, según informó este jueves la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En un comunicado, el gremio minero-energético dijo que Moquegua se posicionó como la región que más inversión minera captó en el primer cuatrimestre del año 2021 al registrar US$ 366 millones. Esto debido a las obras de construcción del proyecto Quellaveco que lleva adelante el consorcio Anglo American – Mitsubishi.

Sin embargo, las inversiones mineras en Moquegua mostraron una reducción de 15.2% entre enero y abril (US$ 366 millones) frente al similar periodo del 2020 cuando se reportaron US$ 431.8 millones. Solo en abril, Moquegua registró una inversión de US$ 103.8 millones.

Por su parte, Ica se situó como la segunda región del país con una inversión minera de US$ 149.8 millones de enero a abril, cifra que representó una contracción de 15.8% respecto a igual periodo del 2020 (US$ 178 millones).

En esta región, donde se viene construyendo la última fase del proyecto Mina Justa por parte de la empresa Marcobre S.A.C., se alcanzó una inversión de US$ 39 millones en abril 2021, monto que significó un crecimiento de 66.5% con relación a similar mes del año pasado (US$ 23.4 millones).

En la tercera ubicación se encuentra la región de Áncash. Reportó inversiones por US$ 135.2 millones que son dirigidas a operaciones mineras en la región, en especial en Antamina, monto que implicó un crecimiento de 42.1% con relación a enero y abril 2020 (US$ 95.1 millones).

En abril último, Áncash captó US$ 42.8 millones de inversión minera, lo que representó un incremento de 169.6% en comparación con similar mes del año pasado (US$ 15.8 millones).

En tanto, al cierre del primer cuatrimestre del 2021, Junín se situó en el cuarto puesto con una inversión de US$ 108.9 millones; mientras que Apurímac alcanzó la quinta ubicación con US$ 76.3 millones, indicó la SNMPE.