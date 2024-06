En el informe prevén un mayor incremento del financiamiento privado para 2024 y 2025. “Revisamos al alza nuestra proyección de la cuenta financiera de US$ 3,500 a US$ 5,700 millones para 2024, y de US$ 3,300 a US$ 3,800 millones para 2025″, indican.

Esto sería explicado por un mayor financiamiento privado de largo plazo en los respectivos años, por la mayor reinversión de las utilidades de empresas extranjeras en un contexto de elevados precios de los commodities.

“Vemos que el financiamiento privado va a estar un poco más cauteloso mientras continuemos con esta inestabilidad política para el próximo año y de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Por el lado público, esperamos que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) pueda cumplir con el financiamiento siempre que salga oportunamente al mercado”, explica Alfredo Thorne, director principal de Thorne & Associates y ex ministro de economía.

Inversión Extranjera Directa

Thorne indica que se han revisado las proyecciones de Inversión Extranjera Directa (IED) debido a una mejor percepción empresarial este año. “Nuestra proyección era de US$ 1,300 para el 2024, ahora es de US$ 3,500 millones. Para el 2025, hemos pasado de US$2.5 a US$3,000 millones″. Esto se reflejaría en un mayor incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED), que subiría de US$ 3,300 millones en 2023 a US$ 6,300 millones en 2024.

El escenario de la IED es optimista para este año, con un alza de 2.3%, en tanto esperan para el 2025 un incremento desacelerado de 2.1%. Ya en el escenario presidencial, las expectativas son un poco más pesimistas. Para el 2026 se comprometería las inversiones, ya que para ese año y el subsiguiente, se estima una desaceleración de 1.5% de crecimiento en cada año.

Para el economista Carlos Casas, el riesgo más evidente para el próximo año es la incertidumbre política que acarrea las elecciones presidenciales. “Ya se siente la precaución de los inversionistas hasta que llegue el nuevo presidente, una vez elegido se tendrá un mejor panorama”, indica.

Otros riesgos a nivel nacional que podrían afectar la IED está en el terreno fiscal. “Se ha visto una afectación de la deuda, lo que puede seguir influyendo en el grado de inversión del país. Si el déficit sigue estando tan alto, las cifras en el corto plazo podrían contribuir que los inversionistas tengan perspectivas negativas del país”, comenta.

En el espectro internacional, una eventual victoria de Donald Trump en Estados Unidos podría complicar el comercio con China, como ya se había visto durante su primer mandato.

Un tema que podría contribuir al alza de la IED, son los precios de los commodities, “el boom del cobre debería dinamizar la economía si otras variables se mantienen estables”, precisa.

Alternativas

Si bien el riesgo más importante para la IED son las elecciones presidenciales, el impacto podría ser menor si el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) destraban los proyectos de inversión. Según Thorne, actualmente los procedimientos de aprobación tardan entre 5 a 10 años.

“Ya el MEF ha puesto sobre la mesa la implementación de un fast truck para acelerar los proyectos que están en para. Esto podría mejorar la voluntad de inversión privada”, considera Thorne.

SOBRE EL AUTOR Mariana Ruiz Mariano Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.