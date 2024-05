El ministro de Economía y Finanzas, José Arista aclara las cuestionaciones que envuelven el sonado impuesto a las plataformas digitales, que incluye la plataforma Netflix y las apuestas en línea. Hace una semana, el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López, adelantó a Gestión que será el cobro del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las economías digitales.

El ministro mencionó que esta modificación se sostiene en que el marco normativo debe ser actualizado, “hoy el consumidor y el proveedor es ubicuo. Hay que adelantar que la norma no especifica cómo se puede cobrar, aunque exista el impuesto”, explicó.

En ese sentido, con el pedido de facultades se busca la autorización de cobrar a través del sistema bancario.

¿Cuánto va a transferirse al consumidor?

Sobre los aumentos en los precios, el ministro dijo: “lo que se ha visto en otros países es que el precio no ha variado mucho, eso depende de la competencia que exista en el mercado, pero en general en la región los precios no se han movido. Dicho sea de paso, este IGV ya se les cobra a las empresas, pero no a las personas naturales”.

En cuanto a la recaudación por plataformas digitales, se recaudaría aproximadamente, unos S/ 600 millones en su primer año de aplicación. Esperamos que podría llegar hasta S/1,000 millones al año.

No vamos a subir ninguna tasa impositiva

En el caso de los vaporizadores que tienen nicotina, que serán incluido en la lista de bienes que están afectos al Impuestos Selectivo al Consumo, el ministro indicó que “lo que sucede es que la tasa del impuesto de selectivo al consumo, originalmente ya estaba gravado al tabaco, porque se tenía la idea que el tabaco tiene nicotina, pero ahora cambió la tecnología”, mencionó.

Los vaporizadores no tienen tabaco, pero sí nicotina, quedando exentos del pago de impuestos.

“Lo que sucede es que en verdad queremos gravar la nicotina, por lo que estamos pidiendo poner el ISC a la nicotina”, dijo.

