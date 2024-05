Esto se ha puesto en el pedido de facultades legislativas delegadas: de aprobarse, se modificaría la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para establecer un mecanismo de recaudación del IGV “por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda (...)”.

Posteriormente, en “Diálogos”, espacio de conversación de Gestión, el ministro Arista adelantó que los bancos serían los llamados a retener este impuesto.

Frente a ello, este diario conversó con el jefe de Sunat, sobre lo que se espera para la “Tasa Netflix” .

“Se trata de tener igualdad de condiciones. Cuando se va a la peluquería o un restaurante, se cobra IGV. Ese negocio declara y paga IGV. Pero, hay otros servicios que se prestan en el Perú y no pagan este impuesto, que son -por ejemplo- los que dan los streamings o plataformas digitales. La idea es tener la misma igualdad de condiciones y lograr que cualquier servicio brindado en el país, como dice la norma, tribute en el país”, señala López.

Agrega: “Se da por los negocios domiciliados, pero esos no domiciliados no enfrentan ese impuesto. Como decía, es un tema de igualdad de condiciones. Ya no voy a hablar de la “Tasa Netflix”, sino -en general- de la economía digital, sea gravada por el IGV. Ese gravamen pague al igual que otra empresa”.

El jefe de Sunat subrayó que efectivamente los mecanismos de recaudación tienen que ver con una retención bancaria . “El plazo de implementación es tan pronto se apruebe la delegación de facultades”, señala.

López declaró que esto está sujeto a la aprobación de las facultades legislativas. Sin embargo, subrayó que “la expectativa es que en el último trimestre del año pueda entrar a operar esa tasa”.