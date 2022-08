Pese a que el precio de los commodities como el cobre se mantienen el alza, las proyecciones sobre la inversión minera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) arrojan cifras negativas. Así, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) proyecta que esta descenderá -2.1% este año y el próximo en -2.4%.

Esta proyección se contrasta con lo que se esperaba en abril, ya que el MMM de aquel mes proyectaba que la inversión minería crecería este año en 3.2% explicada por la construcción de las últimas etapas de Quellaveco y la fase 2 de la Ampliación de Toromocho.

¿Qué proyecta ahora el MEF? Que la inversión minera retroceda este año y el próximo ante la finalización de construcción de Quellaveco , pero compensada parcialmente por el progresivo avance de nuevos proyectos que tienen previsto su inicio entre 2022 y 2023.

“A pesar de la contracción de la inversión minera en términos reales, el monto de inversiones en términos nominales se mantendría en alrededor de US$ 5,5000 millones entre 2022 y 2023, relativamente superior a lo registrado en 2021 (US$ 5,2000 millones)”, precisa.

El MEF reitera que el deterioro de la inversión minera se debe a la finalización de construcción de Quellaveco (US$ 5,3000 millones) en el primer semestre del 2022.

Por su parte, la Ampliación de Toromocho, tras culminar la fase 1 en 2021, finalizaría la ejecución de la fase 2 en 2023. Entre 2022 y 2023, se sumará -dice el MEF- nuevos proyectos que ayudarán a sostener la inversión en el sector minero.

“Por ejemplo, en el primer semestre de este año, dos proyectos iniciaron construcción y/o trabajos preliminares: i) el proyecto San Gabriel, que representa un compromiso de inversión de US$ 422 millones, inició la fase de construcción en marzo de 2022; y ii) Yanacocha Sulfuros, cuya inversión total sería de US$ 2,250 millones, anunció inversiones en obras preliminares por alrededor de US$ 500 millones para 2022″.

Agrega que entre el segundo semestre de este año y el próximo, los principales proyectos que iniciarían construcción son Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones), Corani (US$ 579 millones), y Río Seco (US$ 410 millones), los cuales se encuentran en fases previas al inicio de construcción .