La inversión minera ejecutada entre enero y octubre de este año totalizó US$ 4,699 millones, lo que representa un crecimiento de 24.8% comparado al mismo periodo de 2018 (US$ 3,764 millones), según lo señala el Boletín Estadístico Minero, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Solo en el mes de octubre la inversión minera sumó US$ 623 millones, lo que representa un crecimiento de 35.5 % respecto al monto registrado el mismo mes del 2018 (US$ 460 millones) y de 21.2% en comparación al setiembre pasado (US$ 514 millones).

Respecto a los rubros se apreció una mayor ejecución en Planta Beneficio y en Desarrollo y Preparación, que registraron los mayores montos de inversión con US$ 1,102 millones y US$ 962 millones, respectivamente. En conjunto, estos conceptos representaron el 43.9% de las inversiones mineras ejecutadas al mes de octubre.

A nivel de empresas, AngloAmerican Quellaveco mantiene el liderazgo a nivel de inversiones desembolsadas con US$ 937 millones, seguida de Marcobre con US$ 629 millones. Lo ejecutado por ambas empresas representa en conjunto el 33.4% de la inversión total.

Por su parte, Minera Chinalco Peru S.A. reportó un aumento interanual de 65.0% y ascendió hasta la tercera posición ejecutando la suma de US$ 322 millones, alcanzando una participación de 6.9% a nivel de inversiones.

Anglo American Quellaveco y Marcobre se encuentran construyendo los proyectos Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica), respectivamente; mientras Minera Chinalco Perú está realizando la ampliación de su operación Toromocho (Junín).