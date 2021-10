Las inversiones ejecutadas en las 32 infraestructuras concesionadas de carreteras, vías férreas, terminales portuarios, aeropuertos y vías navegables bajo su supervisión sumaron US$ 73.5 millones en setiembre, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Este crecimiento de la inversión en la infraestructura vial se explicó, principalmente, por la ejecución de obras en la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (US$ 15.87 millones), Red Vial Nº 4: Pativilca-Puerto Salaverry (US$ 9.43 millones) e IIRSA Sur tramo 4: Azángaro-Inambari (US$ 3.92 millones).

Respecto a los sistemas eléctricos de transporte masivo, específicamente la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, las inversiones valorizadas alcanzaron US$ 38.57 millones, menor en 52.3% en comparación a setiembre del año pasado.

Por su parte, las empresas concesionarias de terminales portuarios invirtieron US$ 4.16 millones en setiembre, equivalente a una reducción de 42.7% frente al mismo mes del 2020.

Las inversiones en dichas infraestructuras se sustentaron, principalmente, por las obras ejecutadas en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 3.53 millones) y en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (US$ 538,130).

En cuanto a las inversiones en infraestructura aeroportuaria, ascendieron a US$ 372,302, impulsadas por la ejecución de obras realizadas por el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales. Ositran recordó que en setiembre del 2020 no se ejecutó ninguna inversión en este sector debido a la coyuntura.

Solo las inversiones en carreteras sumaron más de US$ 30 millones en setiembre.

De enero a setiembre

Entre enero y setiembre del 2021, las inversiones ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras de transporte concesionadas registraron un crecimiento de 125.7% al sumar US$ 596.8 millones de dólares.

Las inversiones en la red vial se incrementaron en 729.9% (US$ 251.71 millones ejecutados) en comparación al mismo periodo del 2020.

En tanto la inversión de las empresas concesionarias de los sistemas eléctricos de transporte masivo, Línea 2 del Metro de Lima y Callao, crecieron 67.3% (US$ 273.04 millones). Asimismo, las inversiones en puertos aumentaron 21.9% (US$ 68.70 millones).

No obstante, las inversiones en el sector aeroportuario alcanzaron US$ 3.44 millones entre enero y setiembre de este año, una disminución de 76.5%.

La inversión acumulada en infraestructuras de transporte, desde el inicio de los contratos de concesión hasta setiembre del presente año, sumó US$ 9,804.8 millones, equivalente al 59.52% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

Las concesionarias de carreteras registraron el mayor nivel de avance con el 91.83% (US$ 4,575.2 millones ejecutados), seguidas del sector portuario con 61.86% (US$ 1,739.3 millones).

Por su parte, la inversión en infraestructura de ferrocarriles y líneas de metro significó el 48.80% (US$ 2,936.8 millones ejecutados), en aeropuertos el 21.68% (US$ 552.6 millones) y en vías navegables el 0.82% (US$ 919,053).

A la fecha, el Ositrán supervisa 32 contratos de concesión en infraestructura de transporte de uso público: 16 contratos de carreteras, ocho de terminales portuarios, cuatro de vías férreas y sistemas eléctricos de transporte masivo, tres de aeropuertos y uno de hidrovía.