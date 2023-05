El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que las inversiones ejecutadas y valorizadas en las infraestructuras supervisadas alcanzaron en abril la suma de US$ 247.6 millones, es decir, 27.9% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, durante el primer cuatrimestre del 2023, la infraestructura aeroportuaria incrementó sus inversiones al dinamizar US$ 21.8 millones y los puertos alcanzaron los US$ 127.7 millones, 122.3% más que el 2022.

La Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, por su parte, colocó US$ 77.8 millones, 18.9% superior al periodo comparado, mientras que la inversión en carreteras cayó 70%, alcanzando un monto de US$ 20.3 millones.

Solo en abril, las concesionarias impulsaron US$ 17.4 millones, destacando los capitales del primer y segundo grupo de aeropuertos regionales que alcanzaron US$ 6.7 millones en conjunto.

Asimismo, los puertos dinamizaron US$ 5.5 millones gracias a las inversiones realizadas en el Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao (US$ 1.9 millones), Terminal Norte Multipropósito (US$ 3.3 millones) y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 348,150).

La Línea 2 movilizó US$ 4.6 millones en avance de construcción de túneles y estaciones de lo que será la nueva ruta que unirá Ate y el Callao en 45 minutos. En tanto, las carreteras invirtieron US$ 518,515 en obras de la Red Vial 4 (US$ 147,121), IIRSA Sur Tramo 4 (US$ 46,437) e IIRSA Norte (US$ 324,957).

Por otro lado, desde el inicio de los contratos de concesión hasta abril del 2023, la inversión acumulada ascendió a US$ 10,794 millones, equivalente al 62.8% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias.

La inversión en carreteras registra el mayor nivel de avance con el 88.85% (US$ 4,841 millones valorizados), seguida del sector portuario con 69.13% (US$ 2,016 millones).

