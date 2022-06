Entre enero y mayo del 2022, las inversiones ejecutadas y valorizadas en el sector carreteras ascendieron a US$ 77.74 millones, lo que representa una caída de 42% respecto a lo ejecutado en el 2021, así lo informó el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Ositrán precisó que las inversiones valorizadas en infraestructura de transporte alcanzaron US$ 24.19 millones en mayo y los capitales de carreteras representaron US$ 9.53 millones.

Cabe indicar que en mayo del año pasado las inversiones sumaban US$ 22 millones, acumulando en los cinco primeros meses del año pasado US$ 134 millones.

La inversión reportada se basa en los desembolsos de 16 empresas concesionarias supervisadas por el regulador. estas son: IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) con US$ 4.24 millones; IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas) con US$ 2.20 millones; Red Vial N° 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) con US$ 1.71 millones; y Red Vial N° 6 (Pucusana-Ica) con US$ 1.21 millones.

La inversión acumulada al 2022 en el sector carreteras es de US$ 4,738.9 millones. En tanto, el nivel de avance, es decir las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión (US$ 5009.9), representa el 94.59%.

Otras cifras

El segundo sector que mueve las inversiones entre las empresas concesionados en mayo fue el de puertos, cuyas inversiones alcanzaron US$ 12.25 millones, de las cuales se tiene el Terminal de Contenedores Muelle Sur-Callao (US$ 3.82 millones); Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 3.50 millones); el Terminal Portuario de Paita (US$ 2.48 millones) y el Terminal Multipropósito Muelle Norte-Callao (US$ 2.22 millones).

En el 2021 las inversiones en el puerto sumaron US$ 11.9 millones.