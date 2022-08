Walter Echevarría, director de la dirección de Ingeniería y Operaciones de Pronatel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), adelantó que el precio actual que se cobra por el servicio bajará a “un dígito”.

“ La tarifa de la red dorsal se va a reducir. Definitivamente ya no va más la tarifa de US$ 23 más IGV. Vamos hacia un precio muy competitivo y que va ayudar a masificar el servicio”, explicó durante su participación en el foro sobre el presente y futuro de la red dorsal organizado por el Colegio de Ingenieros de Lima.

En esa línea, dijo que posiblemente para la quincena de setiembre se tenga una nueva tarifa del servicio. ¿De cuánto será? “ Definitivamente va estar en un dígito . No me queda la menor duda. No puedo adelantar de cuánto va ser, pero será un monto bastante competitivo”, agregó.

En el mercado existen -cabe precisar- empresas que proveen el servicio de transporte de datos por menos de US$ 23 por Mbps más IGV que es el precio actual de la dorsal. La tarifa promedio ronda los US$ 10 por Mbps. El precio de la dorsal -como se recuerda- está fijado por contrato, específicamente el que suscribió el Estado peruano con el anterior operador Azteca Comunicaciones.

Esta infraestructura actualmente es operada y mantenida por Pronatel del MTC tras caducarse el contrato de Azteca a inicios de año y cancelarse dos procesos para que un tercero la opere y mantenga. Hasta el momento, la red dorsal brinda el servicio de transporte de datos (servicio mayorista) a 20 clientes entre los que se encuentra las operadoras Claro, Telefónica, Entel, Bitel , entre otras.

“Heredamos 700 contratos de Azteca referidos a soporte y mantenimiento de la red; compartición de infraestructura; pagos de servicios (agua y electricidad) y también de arrendamiento y usufructo debido a que los nodos ocupan un espacio que el anterior operador no los termino de adquirir por lo que nos toca a nosotros adquirirlo lo que a su vez demanda un pago. Son 700 contratos los que manejamos”, explicó.

El número de clientes que usa la dorsal ha aumentado ya que al momento de recibirlo de Azteca -refirió el ingeniero de Pronatel- se usaba solo el 3.5% de los 500 gigas de capacidad y hoy se usa el 7% (37 gigas) aunque la meta es duplicar su uso a fin de año.

“Estos 20 operadores utilizan apenas 185 nodos de distribución de los 322 que tiene la dorsal. Lo que significa que hay nodos disponibles para que otros operadores puedan usar la red de fibra óptica”.

Otro punto que destacó es que -tras un estudio realizado- se ha identificado que dentro de los 4 kilómetros desde la ubicación de los nodos de distribución y conexión de la red dorsal se tiene 5,459 localidades con 8.2 millones de personas que no cuentan con servicio de internet. “Esta es la potencialidad de la dorsal para cualquier operador”.

Desde el Pronatel -afirmó- se busca cambiar el reglamento de la ley de banda ancha para no solo transportar datos desde la dorsal sino también complementarlo con servicio con internet.

“No para llevar el servicio al cliente final ya que eso lo hace el operador. Quisiéramos que nos contraten no solo para transportar datos sino también el transporte más salida de internet. La idea es brindar toda la cadena como servicio, para que los operadores únicamente se encarguen de colocar la última milla. El tema es complejo desde el punto de vista legal”, acotó.

-¿Pueden cobrar por el servicio?-

Un punto en controversia es la posibilidad de que Pronatel pueda cobrar por el servicio de transporte da datos, dado que la Ley de Telecomunicaciones establece que para prestar el servicio de comunicaciones y cobrar por el mismo se tiene que tener un título de concesión. Al respecto, el Estado no lo tiene.

Sobre el particular, el director de la dirección de Ingeniería y Operaciones de Pronatel reconoció que lo que establece la Ley de Telecomunicaciones es cierto.

Sin embargo, afirmó que el decreto supremo través del cual se resuelve el contrato con Azteca y se le cede temporalmente (por tres años) a Pronatel la operación y mantenimiento de la red dorsal le da autorización para efectuar el cobro por el servicio.

“Efectivamente, la Ley de Telecomunicaciones establece que para prestar el servicio de comunicaciones y cobrar por el mismo se tiene que tener un título de concesión, pero -en una situación de emergencia- la red pasó de Azteca a Pronatel y el MTC a través de la Resolución Ministerial Nº 689-2021-MTC/01, en su articulo 3, se dispone que Pronatel asuma la operación del proyecto (red dorsal) de manera provisional”, indicó.

Ello significa -añadió- que el Estado le está ordenando a Pronatel a que haga todo lo necesario para que la dorsal siga funcionando.

“Lo que implica todas las acciones necesarias de carácter administrativo, financiero, legal, regulatorio, técnico y comercial, es decir, estamos cobrando. ¿Quién lo está haciendo? Pronatel que tiene el encargo de operar (la red dorsal) ya que tenemos clientes. El Estado ha hecho operador provisionalmente a Pronatel. Le ha dado todo (las prerrogativas/beneficios de un operador para que funcione)”, subrayó.

Echevarría indicó que el tercer proceso para que un privado opere y mantenga la red se cayó debido “ a que no hubo una oferta seria de parte del mercado”. “Por lo que la operación y manteniendo de la dorsal tuvo que ser asumida por Pronatel. Ya no había más tiempo”.

indicó que el tercer proceso para que un privado opere y mantenga la red se cayó debido “ Las incidencias (caídas o cortes) en la dorsal son entre 100 a 150 al mes. “Estamos esperando (el arribo) de un stock grande para renovarla”.

