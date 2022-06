Uno de las principales escollos que evita que la infraestructura de la red dorsal sea usada íntegramente es el costo que cobra por el transporte de datos (internet) -que es de US$ 23 por Mbps más IGV- la misma que se mantiene desde el contrato, que concluyó a inicios de año, con Azteca Comunicaciones.

Ya que existen en el mercado ofertas que cobran precios de transporte de datos menores a esa cantidad (la tarifa promedio en el mercado ronda los US$ 10 por Mbps). Este tarifa -como se recuerda- está fijada por contrato.

¿Quiénes usan actualmente la red dorsal? A mayo del 2022 la red dorsal es utilizada únicamente por 19 clientes , lo que implica en la práctica que se use solo el 6% de su capacidad, explicó el director de la dirección de Ingeniería y Operaciones de Pronatel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Walter Echevarría, durante el foro sobre la aplicación del pago cero de la red dorsal en favor de entidades públicas.

“ La (red) dorsal tiene a la fecha 19 clientes . El tráfico mensual aproximadamente es de 31 gigas (31,000 Mbps). Nosotros (desde Pronatel que actualmente es el operador de la red tras cancelarse el contrato con Azteca) le garantizamos el servicio a estas19 empresas. Tenemos un contrato heredado y vigente. Vale la pena subrayar que el contrato es heredado (es el que suscribió el Estado peruano con la mexicana Azteca) por lo que actualmente es administrado bajo esas condiciones”, explicó.

América Móvil, Telefónica del Perú, Gilat Networks y Entel Perú son los clientes que más utilizan el servicio de la red dorsal , entre otros. (Ver cuadro)

Fuente: MTC

“La que más que contrata con la dorsal es América Móvil. Hasta antes de la disposición de pago cero a empresas públicas, el pago que hacen todas estas empresas a la dorsal (por el servicio de transporte de datos) es US$ 23 más IGV por cada mega contratado. Eso no ha cambiado. Lo único nuevo es el pago cero (de transporte de datos) para entidades públicas, pero no para privados ”, explicó el representante de Pronatel.

Igualmente dijo que la capacidad operativa de la red dorsal (transporte de datos) es de 500 gigas, mientras que el porcentaje reservado para las entidades públicas es de 9% .

“Este valor no es estático ya que en función a la demanda seguramente va ser necesario subirla a más de 9%. (por el costo cero para entidades del Estado) Ya que actualmente el uso de la red dorsal es de apenas 6% de su capacidad, lo que queremos cambiar con mejoras en la normativa” , sostuvo.

-¿Nuevo precio de transporte?-

El ejecutivo de Pronatel precisó que en julio próximo se estará anunciando una nueva tarifa para el transporte de datos de la red dorsal.

(¿Cuál es el siguiente plan para que la red dorsal llegue a la población de zonas rurales? Ahora estamos hablando del servicio de pago cero para las instituciones públicas, pero hay otra parte que es para el servicio masivo. Quienes contratan con nosotros son proveedores de servicios que tiene clientes en el sector público como privado. No hemos tocado todavía respecto a los privados porque está vigente el precio de US$ 23 por Mbps más IGV, pero estamos trabajando en ello”, dijo.

“El próximo mes (julio) debemos estar anunciando una tarifa competitiva para que se masifique el servicio a la población en general. Esto es algo que estamos trabajando. En dos meses que vamos de este análisis, creo que el próximo mes debemos estar anunciando un monto de mercado que va a poder masificar el uso de la red dorsal” , agregó.

¿Qué alternativas se podrían dar? Al respecto al exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, recordó que lo que ha planteado Pronatel es mantener las condiciones tarifarias del contrato resuelto en el nuevo contrato a suscribirse con el interventor (actualmente esta en proceso la elección de la empresa que se encargue de operar y mantener la red dorsal por tres años) mientras se define una nueva propuesta tarifaria.

Recordó -además- que la red dorsal brinda servicios mayoristas y no para usuarios finales , por lo que el nuevo precio que se establecerá será pagado por sus clientes (empresas privadas) que son los llevarán el servicio final a la población (última milla). “La actual Ley de Banda Ancha -que no ha sido modificada- establece que la red dorsal no tiene usuarios finales”.

En ese línea, consideró que a la par de cambiar el precio de US$ 23 por Mbps más IGV se debería incrementar la capacidad de la red dorsal (de transporte de datos) adquiriendo equipamiento electrónico -como son las Lamddas-para que el interventor lo instale, opere y maneje. De este modo, la red dorsal tendrá la misma capacidad y dinámica que otras empresas de telecomunicaciones.

Estará a la par de competir. Para ello -dijo la especialista- el Estado deberá establecer una adenda con el interventor para mantener el equilibrio económico financiero.

-VIDEO RECOMENDADO-

Juan Silva, se encuentra prófugo de la justicia a pesar de que su abogado afirmaba que se ubicaba en su vivienda en Puente Piedra. Conozca quién es el responsable directo de la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones. (Fuente: Latina TV)