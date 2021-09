En el contexto actual, donde los servicios de telefonía e internet han tomado incluso mayor relevancia, Osiptel midió la calidad del servicio móvil en los diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao, mostrando que cinco de ellos lideran el ranking.

La data también mostró cuál fue el desempeño de las empresas de telecomunicaciones. El ranking realizado por el regulador midió a las cuatro operadoras, dando como resultado que el “primer lugar” lo ocupó Entel, seguido de Claro y Movistar, pero Bitel quedó atrás (ver gráfico).

Cabe mencionar que la “calidad móvil” medida considera en su análisis la calidad de cobertura de servicios, calidad de voz, velocidad de internet, tasa de intentos no establecidos y tasa de llamadas interrumpidas. Además, refleja máximas capacidades que se puede obtener en exteriores (5G no ha sido evaluada porque no está en todos los distritos).

“El análisis del Osiptel reveló que, respecto al promedio ponderado por tráfico a nivel distrital de Lima Metropolitana y el Callao, Entel registró el índice de calidad móvil más alto de las cuatro empresas operadoras con 87.37%, por encima de Claro (85.58 %), Movistar (82.02 %) y Bitel (59.69 %), por lo que el promedio general de las operadoras, considerando su participación de mercado en líneas móviles al primer trimestre del 2021, llegó a 81.59 %. Este resultado demuestra una mejora de 6.74 puntos porcentuales respecto al ranking del 2019″, explicó el regulador.

Los detalles

La cifra promedio esconde algunos detalles. Respecto a indicadores de voz, Bitel reportó una calidad móvil de 85.78 %, resultado más alto si se compara con Claro (84.12 %), Entel (79.47 %) y Movistar (79.01 %) con lo que el promedio marcó 81.50 %, valor levemente menor al 86.39 % en el mismo subindicador de la medición previa.

A la par, en el subindicador de datos móviles, la empresa Entel obtuvo un desempeño de 92.64 %, seguida de Claro (86.55 %), Movistar (84.02 %) y Bitel (42.29 %), con un promedio total de 81.65 %, unos 14.49 puntos porcentuales más que el resultado de la evaluación del 2019.

“La conectividad ha demostrado el rol clave que juega en la rutina de los ciudadanos. Con más de 15,4 millones de líneas móviles en Lima y Callao, es importante que las empresas operadoras continúen trabajando no solo en mayor cantidad de infraestructura sino en la capacidad para soportar el tráfico de voz y datos para garantizar un servicio sostenible”, agregó Rafael Muente, presidente de Osiptel.